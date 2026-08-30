Gimnasia de Mendoza goleó 3-0 a Independiente en Avellaneda y agravó la crisis
El "Rojo" cayó de local ante una de las revelaciones del torneo, que ahora ubica en la punta de la Zona A del Torneo Clausura con 15 unidades.
Independiente sumó este domingo una dura derrota ante el sorprendente Gimnasia de Mendoza, que aplasó de visita para ganarlo 3-0, en el marco de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y trepar a la cima de la tabla de posiciones de la Zona A.
En el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Esteban Fernández abrió la cuenta en el cierre de la primera mitad, mientras que Facundo Lencioni, la figura de la noche, marcó un doblete en menos de 15 minutos del comienzo de la segunda parte. Fueron dos golazos de zurda y desde afuera del área.
El "Rojo" llegaba al compromiso después de empatar 1-1 ante Independiente Rivadavia en la última fecha, en lo que fue el debut de Jadson Viera, y terminó entre silbidos, reproches e insultos por la crisis futbolística que atraviesa.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza venía de vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata y ahora se ubica primero en la Zona A, con 15 puntos. El "Lobo" mendocino es una de las revelaciones del Clausura.
Los goles de Independiente 0 - Gimnasia de Mendoza 3
Esteban Fernández abrió el marcador para el visitante a los 42 minutos del primer tiempo:
El 2-0 de Lencioni:
El 3-0 de Lencioni:
Formaciones de Independiente vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Gabriel Ávalos. DT: Jadson Viera.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Adrián Franklin.
TV: ESPN Premium.
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