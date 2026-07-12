Sebastián Villa vuelve a Boca: acordó su regreso y este lunes se hará la revisión médica

Sebastián Villa vuelve a Boca: acordó su regreso y este lunes se hará la revisión médica

Los números de Sebastián Villa en su primer ciclo en Boca

171 partidos

29 goles

31 asistencias

8 títulos

Álvaro Montero, el próximo objetivo de Boca en este mercado de pases

Boca, que sabe que la segunda mitad del 2026 es de suma importancia para el Vasco, también tiene encaminada la llegada de un tercer refuerzo. El martes por la mañana será el turno de la revisión médica de Álvaro Montero. El arquero viene de integrar el plantel de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde fue suplente de Camilo Vargas y no sumó minutos. Eñ 1 tuvo un destacado paso por Vélez y anteriormente brilló en Millonarios. Para quedarse con su ficha, Boca desembolsará u$s4 millones al Fortín.