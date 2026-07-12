Sebastián Villa vuelve a Boca: acordó su regreso y este lunes se hará la revisión médica
Boca cerró un acuerdo con Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. El colombiano se realizará la revisión médica este lunes y será el segundo refuerzo.
Boca llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia para concretar el regreso de Sebastián Villa. El delantero colombiano viajará a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, se convertirá en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
El delantero colombiano, que había dejado el club en conflicto a mediados de 2023 tras considerarse jugador libre y continuar su carrera en Bulgaria, volverá a vestir la camiseta azul y oro. Para concretar la operación, el Xeneize desembolsará 6,5 millones de dólares limpios para adquirir su pase.
El acuerdo entre todas las partes ya está cerrado y Villa viajará este domingo por la noche a la Ciudad de Buenos Aires. El lunes por la mañana se realizará la revisión médica y, si supera los estudios sin inconvenientes, firmará su contrato y se transformará en el segundo refuerzo del Xeneize. Después de la llegada de Leandro Lozano, el atacante colombiano será la segunda incorporación para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Sebastián Villa vuelve a Boca: acordó su regreso y este lunes se hará la revisión médica
Los números de Sebastián Villa en su primer ciclo en Boca
- 171 partidos
- 29 goles
- 31 asistencias
- 8 títulos
Álvaro Montero, el próximo objetivo de Boca en este mercado de pases
Boca, que sabe que la segunda mitad del 2026 es de suma importancia para el Vasco, también tiene encaminada la llegada de un tercer refuerzo. El martes por la mañana será el turno de la revisión médica de Álvaro Montero. El arquero viene de integrar el plantel de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde fue suplente de Camilo Vargas y no sumó minutos. Eñ 1 tuvo un destacado paso por Vélez y anteriormente brilló en Millonarios. Para quedarse con su ficha, Boca desembolsará u$s4 millones al Fortín.
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