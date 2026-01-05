Bombazo: Ignacio Malcorra jugará en Independiente tras quedar libre de Rosario Central
El volante llegará al Rojo como jugador libre tras su salida del Canalla y será el primer refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros
Independiente cerró una incorporación inesperada en un mercado austero: Ignacio Malcorra acordó su llegada tras quedar libre de Rosario Central y se convertirá en el primer refuerzo del ciclo de Gustavo Quinteros, en una apuesta de jerarquía para el mediocampo del Rojo.
La incorporación del volante ofensivo se da en un contexto en el que el club de Avellaneda prioriza equilibrar sus finanzas antes que realizar grandes desembolsos. Por eso, la posibilidad de sumar a un jugador de experiencia y jerarquía sin costo de transferencia fue considerada estratégica por la dirigencia.
Nacho Malcorra, el primer refuerzo de Gustavo Quinteros
Luego de algunos idas y vueltas en este mercado de pases, Nacho Malcorra se convertirá en la primera incorporación del plantel que dirige Gustavo Quinteros, que en los próximos días viajará a Uruguay para disputar los amistosos de la Serie Río de la Plata. El futbolista, con mucha experiencia dentro del fútbol argentino, firmará contrato por un año, hasta diciembre de 2026, con una opción para extender el vínculo por una temporada más.
El acuerdo no fue sencillo desde lo económico. En los papeles, Independiente no estaba en condiciones de competir con clubes como Boca, Racing o incluso con ofertas del exterior, destinos donde también fue ofrecido el exfutbolista de Lanús. Sin embargo, el proyecto deportivo y la chance de ser protagonista inclinaron la balanza para un jugador que todavía tiene mucho para dar en nuestro país y jugará en uno de los grandes.
En Rosario Central ya le dieron la despedida a Malcorra a través de las redes sociales, cerrando una etapa importante en el club. Ahora, el volante afrontará un nuevo desafío en Avellaneda, donde buscará transformarse en una pieza clave del nuevo Independiente que tiene la obligación de mejorar el papel demostrado en la segunda mitad del 2025.
