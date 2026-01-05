Bombazo: Ignacio Malcorra jugará en Independiente tras quedar libre de Rosario Central

El acuerdo no fue sencillo desde lo económico. En los papeles, Independiente no estaba en condiciones de competir con clubes como Boca, Racing o incluso con ofertas del exterior, destinos donde también fue ofrecido el exfutbolista de Lanús. Sin embargo, el proyecto deportivo y la chance de ser protagonista inclinaron la balanza para un jugador que todavía tiene mucho para dar en nuestro país y jugará en uno de los grandes.