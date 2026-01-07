El elogio de Magnus Carlsen a Faustino Oro: "Un día Messi tendrá suerte de ser comparado con vos"

Carlsen, por su parte, explicó que si tuviera que equipararse con un futbolista elegiría a Erling Haaland, por una cuestión de nacionalidad, aunque aclaró que los estilos son diferentes. Sin embargo, el momento más resonante llegó cuando el noruego se refirió directamente al argentino y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Soy un fan del (Real) Madrid, pero he llegado a apreciar a Messi cada vez más. Pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 (años) que Messi a su edad. Esta en un buen camino y sí, sólo aceptalo y disfrutalo. Un día Messi tendrá la suerte de ser comparado con vos”.