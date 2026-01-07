El elogio de Magnus Carlsen a Faustino Oro: "Un día Messi tendrá suerte de ser comparado con vos"
El joven ajedrecista habló sobre el paralelismo con el capitán de la Selección Argentina y recibió elogios del campeón noruego, que destacó su nivel a una edad extraordinaria.
Faustino Oro continúa escribiendo una historia singular en el deporte argentino. Con apenas 12 años, el joven ajedrecista no solo acumula títulos y récords de precocidad, sino que también empieza a convivir con comparaciones de enorme peso simbólico. En las últimas horas, se refirió abiertamente a la analogía con Lionel Messi y fue protagonista de un momento que recorrió el mundo del ajedrez: un elogio contundente de Magnus Carlsen, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.
Durante una charla compartida, surgió la pregunta inevitable sobre qué siente cuando lo comparan con el capitán de la Selección Argentina, no solo por el talento excepcional, sino también por el camino similar de haber dejado el país a temprana edad para formarse en Barcelona. Lejos de incomodarse, Oro respondió con naturalidad: “Si, obviamente miro fútbol. Me gusta Messi, obviamente, veo muchos partidos. No me enfoco en el fútbol. Pero a veces me gusta que me comparen con Messi y estoy feliz de ello, es importante”.
Carlsen, por su parte, explicó que si tuviera que equipararse con un futbolista elegiría a Erling Haaland, por una cuestión de nacionalidad, aunque aclaró que los estilos son diferentes. Sin embargo, el momento más resonante llegó cuando el noruego se refirió directamente al argentino y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Soy un fan del (Real) Madrid, pero he llegado a apreciar a Messi cada vez más. Pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 (años) que Messi a su edad. Esta en un buen camino y sí, sólo aceptalo y disfrutalo. Un día Messi tendrá la suerte de ser comparado con vos”.
El encuentro entre ambos se dio en Oslo, donde Carlsen invitó a Oro a participar de una edición presencial del tradicional torneo online Titled Tuesday, organizado en una de las sedes de la empresa Take Take Take, de la cual el excampeón mundial es propietario. En la previa, disputaron una partida rápida cara a cara, con tres minutos por jugador y dos segundos de incremento.
La victoria fue para Carlsen, aunque el joven argentino se mostró conforme: “Sí, he perdido con Carlsen, pero la pasé muy bien. Incluso durante la partida estuve bien”. Ya en la competencia oficial, Faustino no logró desplegar su mejor versión, en parte afectado por un resfrío. Tras once rondas y más de dos horas de juego, finalizó en el puesto 40 con 7,5 puntos. El propio Oro fue autocrítico: “Debo decir que he jugado fatal”, aunque rápidamente relativizó el resultado y destacó la experiencia vivida.
Nacido en San Cristóbal, Buenos Aires, Oro comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia y su crecimiento fue vertiginoso. En 2023 se convirtió en el Maestro FIDE más joven de la historia y ahora persigue un objetivo aún mayor: conseguir la última norma que le permita transformarse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos. “Si consigo la última norma, me quedo con el récord de Gran Maestro más joven de la historia. Ahora el récord lo tiene Mishra. Tengo tiempo hasta marzo. Es difícil, pero no imposible”, afirmó, con la convicción de quien ya demostró que los límites, a veces, están para ser superados.
