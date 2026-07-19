Bombazo en los 11: la sorpresa de Lionel Scaloni para la final ante España

La otra gran sorpresa apareció en el mediocampo. Una de las principales incógnitas pasaba por conocer quién reemplazaría a Giuliano Simeone. Rodrigo De Paul aparecía como una alternativa de peso por su experiencia en este tipo de encuentros y por los buenos minutos que mostró en la semifinal, mientras que Nicolás González también sumaba chances pensando en contener las proyecciones de Pedro Porro por el sector derecho de España.