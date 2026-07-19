Bombazo en los 11: la sorpresa de Lionel Scaloni para la final ante España
El entrenador de la Selección Argentina sorprendió con la formación para definir el Mundial 2026 este domingo.
Lionel Scaloni terminó con el misterio y confirmó el equipo para disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España, con dos modificaciones que no pasaron desapercibidas. La primera está en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a Nahuel Molina luego de su destacado ingreso en la semifinal ante Inglaterra.
Molina no tuvo el rendimiento esperado a lo largo del certamen y el cuerpo técnico decidió apostar por Montiel, que respondió de gran manera cada vez que le tocó ingresar y se ganó un lugar entre los once para el partido más importante del torneo.
La otra gran sorpresa apareció en el mediocampo. Una de las principales incógnitas pasaba por conocer quién reemplazaría a Giuliano Simeone. Rodrigo De Paul aparecía como una alternativa de peso por su experiencia en este tipo de encuentros y por los buenos minutos que mostró en la semifinal, mientras que Nicolás González también sumaba chances pensando en contener las proyecciones de Pedro Porro por el sector derecho de España.
Finalmente, Scaloni sorprendió con una decisión inesperada: tanto De Paul como Nicolás González serán titulares, mientras que el sacrificado es Leandro Paredes, una de las ausencias más llamativas de la formación inicial para la final.
Los 11 de Lionel Scaloni: la formación de la Selección Argentina para la final ante España
Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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