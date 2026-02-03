Bombazo mundial: ¿hay un plan para que Lionel Messi juegue en Newell's Old Boys después del Mundial 2026?

image

El contrato de Lionel Messi en Inter Miami y la ilusión leprosa

En lo contractual, Lionel Messi tiene vínculo vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. Al renovar, el capitán de la Selección Argentina fue claro: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto. Desde que llegué a Miami soy muy feliz”.

Sin embargo, el propio Messi nunca ocultó su amor por Newell’s, al que definió en reiteradas ocasiones como su “casa”. Tras su salida de Barcelona, también había sido prudente: “Tengo el sueño de poder jugar en Newell´s, pero no sé realmente si se va a dar. Hoy tengo una familia y está por delante de mi deseo”. Mientras tanto, en Rosario la ilusión ya empezó a tomar forma, con un proyecto que apunta a que, algún día, Messi pueda cumplir el sueño de volver a jugar en el club de sus orígenes.