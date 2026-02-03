Bombazo mundial: ¿hay un plan para que Lionel Messi juegue en Newell's Old Boys después del Mundial 2026?
Desde el equipo rosarino confirmaron que trabajan en un proyecto integral para lograr el regreso de Lionel Messi en 2027, con apoyo institucional y deportivo.
Desde Newell’s Old Boys reconocieron públicamente que existe un plan para intentar que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta rojinegra en el primer semestre de 2027. La confirmación llegó de la mano de Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, quien habló sobre el proyecto que ilusiona al mundo leproso.
“Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, aseguró el dirigente, dejando en claro que se trata de una iniciativa en desarrollo y sin acuerdos cerrados.
El plan de Newell’s para el regreso de Lionel Messi
Medina explicó que la idea no depende únicamente del club. “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, afirmó en diálogo con TN. En ese sentido, remarcó que uno de los puntos centrales será lo que la institución pueda ofrecer fuera del campo de juego. “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”, agregó el dirigente, quien además señaló que se trata de un proyecto pensado a largo plazo.
Según detalló, la iniciativa comenzó a gestarse en 2024, con el nacimiento de la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys. Ese espacio ganó las elecciones presidenciales del club en diciembre de 2025, con Ignacio Boero como candidato. De todos modos, Medina fue cauto: “Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”.
Durante la campaña, Boero había sido contundente con su promesa: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”. En la misma línea, el entrenador Favio Orsi expresó tiempo después: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad”.
El contrato de Lionel Messi en Inter Miami y la ilusión leprosa
En lo contractual, Lionel Messi tiene vínculo vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. Al renovar, el capitán de la Selección Argentina fue claro: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto. Desde que llegué a Miami soy muy feliz”.
Sin embargo, el propio Messi nunca ocultó su amor por Newell’s, al que definió en reiteradas ocasiones como su “casa”. Tras su salida de Barcelona, también había sido prudente: “Tengo el sueño de poder jugar en Newell´s, pero no sé realmente si se va a dar. Hoy tengo una familia y está por delante de mi deseo”. Mientras tanto, en Rosario la ilusión ya empezó a tomar forma, con un proyecto que apunta a que, algún día, Messi pueda cumplir el sueño de volver a jugar en el club de sus orígenes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario