"Bombón argentino", la reversión de un clásico de Los Palmeras para alentar a la Selección

El video que difundieron acompaña el espíritu futbolero de la propuesta y muestra a los integrantes de la banda rodeados de hinchas argentinos en un clima festivo y de apoyo a la Scaloneta. Con esta iniciativa, Los Palmeras se suman a la lista de artistas que buscan ponerle música a la pasión argentina en la previa de una nueva Copa del Mundo.

bombon argentino los palmeras

La confusión en el estadio de Texas generó sonrisas, gestos de asombro y comentarios inmediatos tanto dentro como fuera del campo de juego. Las imágenes mostraron las reacciones de figuras como Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero, quienes no pudieron ocultar su sorpresa ante la insólita situación.

Pocos segundos después, el inconveniente fue corregido y finalmente se escuchó una versión abreviada del Himno Nacional Argentino.Lejos de dejar pasar el episodio, la propia Selección argentina hizo referencia al hecho en redes sociales con publicaciones cargadas de humor, retomando fragmentos de la popular canción de la banda santafesina.