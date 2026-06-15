"Bombón argentino", la reversión de un clásico de Los Palmeras para alentar a la Selección
Después del insólito error en el amistoso con Honduras antes del inicio del Mundial, Los Palmeras reversionaron su clásico para alentar a la Scaloneta.
A horas del debut de la Scaloneta en el Mundial 2026, Los Palmeras decidieron reversionar uno de sus clásicos para apoyar a la Selección y a su capitán Lionel Messi. La idea surgió luego de un insólito error en la previa del partido amistoso que disputaron días atrás Argentina y Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, cuando, en lugar de hacer sonar por los altoparlantes el Himno Nacional, los organizadores pudieron "Bombón asesino".
Ahora Los Palmeras reversionaron su clásico y presentaron "Bombón argentino" con una letra pensada especialmente para acompañar el sueño mundialista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "La Selección tiene su ilusión, y la hinchada su canción", aseguró el grupo en sus cuentas en las redes oficiales al presentar la nueva producción.
El video que difundieron acompaña el espíritu futbolero de la propuesta y muestra a los integrantes de la banda rodeados de hinchas argentinos en un clima festivo y de apoyo a la Scaloneta. Con esta iniciativa, Los Palmeras se suman a la lista de artistas que buscan ponerle música a la pasión argentina en la previa de una nueva Copa del Mundo.
La confusión en el estadio de Texas generó sonrisas, gestos de asombro y comentarios inmediatos tanto dentro como fuera del campo de juego. Las imágenes mostraron las reacciones de figuras como Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero, quienes no pudieron ocultar su sorpresa ante la insólita situación.
Pocos segundos después, el inconveniente fue corregido y finalmente se escuchó una versión abreviada del Himno Nacional Argentino.Lejos de dejar pasar el episodio, la propia Selección argentina hizo referencia al hecho en redes sociales con publicaciones cargadas de humor, retomando fragmentos de la popular canción de la banda santafesina.
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