Los 11 de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La lesión de Nicolás Tagliafico obligó a Lionel Scaloni a probar variantes. La defensa concentra las principales incógnitas para el debut.
A horas del estreno en el Mundial 2026, Lionel Scaloni mantiene el hermetismo sobre la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia. La baja de Nicolás Tagliafico modificó los planes del entrenador y abrió interrogantes en una defensa que todavía no tiene sus cuatro nombres definidos.
Si bien la estructura general parece estar definida, los ensayos realizados durante los últimos entrenamientos dejaron en evidencia que aún existen dudas importantes, especialmente en la última línea. La lesión del lateral, quien sufrió una distensión grado I en el sóleo izquierdo y quedó descartado para los primeros dos encuentros, obligó al cuerpo técnico a replantear varias alternativas.
Durante las prácticas, Scaloni probó distintas configuraciones defensivas. Una de ellas fue con un esquema 4-4-2, integrado por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Posteriormente ingresó Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo, mientras que Romero abandonó el equipo, una modificación que volvió a sembrar incertidumbre sobre la conformación definitiva de la defensa.
Tampoco está asegurada la presencia de Montiel desde el arranque. Nahuel Molina aparece como una opción concreta para quedarse con el lateral derecho gracias a su experiencia y al conocimiento del funcionamiento del equipo. En la zaga central, Cristian Romero y Nicolás Otamendi parecen tener un lugar asegurado, aunque Lisandro Martínez también cuenta con posibilidades de meterse entre los titulares, incluso ocupando el lateral izquierdo, una posición que ya desempeñó en otros partidos de la Albiceleste.
Otra de las variantes que ensayó el entrenador fue una línea de tres zagueros centrales acompañada por carrileros de recorrido ofensivo. En ese esquema, Romero se ubicó como stopper por derecha, Otamendi actuó como líbero y Lisandro Martínez se posicionó sobre el sector izquierdo. Por las bandas aparecieron Giuliano Simeone y Nicolás González. De todos modos, todo indica que esta alternativa quedaría reservada para determinados momentos del encuentro y no sería la elección inicial para el debut.
Del medio hacia adelante, el panorama aparece mucho más claro. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarían el núcleo del mediocampo, con Lionel Messi como principal referencia futbolística. En la delantera, Lautaro Martínez parece haber tomado ventaja sobre Julián Álvarez, quien recientemente dejó atrás una molestia en el tobillo. Por su parte, Thiago Almada asoma como el principal candidato para completar el tridente ofensivo gracias al gran nivel que mostró durante el último año con la camiseta argentina.
Los 11 de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Si no surgen imprevistos de último momento, la formación para enfrentar a Argelia podría ser con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.
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