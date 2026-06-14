Los 11 de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Otra de las variantes que ensayó el entrenador fue una línea de tres zagueros centrales acompañada por carrileros de recorrido ofensivo. En ese esquema, Romero se ubicó como stopper por derecha, Otamendi actuó como líbero y Lisandro Martínez se posicionó sobre el sector izquierdo. Por las bandas aparecieron Giuliano Simeone y Nicolás González. De todos modos, todo indica que esta alternativa quedaría reservada para determinados momentos del encuentro y no sería la elección inicial para el debut.

Del medio hacia adelante, el panorama aparece mucho más claro. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarían el núcleo del mediocampo, con Lionel Messi como principal referencia futbolística. En la delantera, Lautaro Martínez parece haber tomado ventaja sobre Julián Álvarez, quien recientemente dejó atrás una molestia en el tobillo. Por su parte, Thiago Almada asoma como el principal candidato para completar el tridente ofensivo gracias al gran nivel que mostró durante el último año con la camiseta argentina.

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Si no surgen imprevistos de último momento, la formación para enfrentar a Argelia podría ser con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.