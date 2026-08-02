"Que se vayan todos": el Monumental explotó tras la nueva derrota de River

Con el crédito agotado ante su gente y un funcionamiento colectivo que no da respuestas, el Millonario queda obligado a dar un volantazo urgente para calmar las aguas en un Monumental que este fin de semana perdió definitivamente la paciencia.

River suma cinco derrotas consecutivas en torneos locales

El detalle de los partidos perdidos en tornos AFA: