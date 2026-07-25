Boxeo: el domeledor nocaut de Anthony Joshua a Kristian Prenga en Arabia Saudita
El excampeón mundial vivió un susto monumental en Jeddah al visitar la lona dos veces en el arranque; pero liquidó el combate en el segundo asalto.
El cuadrilátero del Superdome de Jeddah fue testigo de una montaña rusa de emociones. Anthony Joshua protagonizó un regreso al ring dramático y cinematográfico: cayó dos veces en el primer asalto ante el peligroso Kristian Prenga y estuvo al borde de una sorpresa monumental que habría arruinado su esperado megacombate ante Tyson Fury.
Sin embargo, el británico resistió el temporal, resurgió en el segundo round con un nocaut categórico y dejó el camino despejado para su próximo gran desafío, previsto tentativamente para noviembre.
El combate comenzó con máxima tensión. Apenas transcurrían los primeros segundos cuando Prenga conectó un certero derechazo que envió al suelo al dos veces campeón de peso pesado. Visiblemente tambaleante, Joshua logró ponerse de pie, pero la pesadilla no había terminado: volvió a tocar la lona por segunda ocasión antes de que sonara la campana que cerraba esos fatídicos primeros tres minutos.
Lejos de decaer, el panorama cambió drásticamente en el segundo asalto. Joshua salió con la mente fría, reguló el ritmo a través del uso preciso de su jab y preparó el terreno con un derechazo quirúrgico sobre Prenga.
Con el rival sentido, el británico avanzó a fondo y descargó otro potente derechazo que derribó a su oponente, dejándolo completamente desplomado contra las cuerdas. El reloj marcaba los 2:43 minutos cuando el réferi decretó el final del pleito al notar que Prenga no estaba en condiciones de continuar, decretando el triunfo de Joshua por la vía rápida.
Boxeo: Anthony Joshua desafió a Tyson Fury
Con la victoria consumada, las miradas se trasladaron inevitablemente hacia el horizonte y la posibilidad concreta de enfrentar a su compatriota.
"¿Dónde está él? Hay dos vertientes en esto: el fuego y el respeto", señaló Joshua al ser consultado sobre Fury, quien un día antes se había impueto ante Mariusz Wach en Tailandia. "Respeto todo lo que ha hecho. Ahora estamos aquí", agregó.
Aunque en la previa se especulaba con un anuncio formal de la pelea para finales de año, el "Rey de los Gitanos" no se hizo presente en el recinto y aún resta definir fecha y sede oficial para el choque estelar.
Más allá de lo deportivo, el triunfo de Joshua adquirió un tinte profundamente emocional. La pelea se dio apenas siete meses después del trágico accidente automovilístico —en el que viajaba como pasajero— que le costó la vida a sus amigos íntimos Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele, cuyos nombres estaban homenajeados sobre la lona del ring.
Con la voz quebrada y conteniendo las lágrimas, el boxeador reflexionó sobre lo vivido. "Es más que potencia de golpeo. Fue espíritu; fueron Latz y Sina. Duele incluso hablar de ello. Son mis hermanos".
Finalmente, fiel a su estirpe de campeón, Joshua concluyó con una reflexión sobre su capacidad de superación: "¡Aquí sigo para hablar con ustedes! Es un tipo fuerte, ya saben. Soy un boxeador serio, sé moverme en el ring. Él vino y me puso a prueba. Pero esto es lo que hacen los campeones. Seguimos adelante; así es la vida".
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