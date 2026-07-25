Boxeo: el domeledor nocaut de Anthony Joshua a Kristian Prenga en Arabia Saudita

Boxeo: Anthony Joshua desafió a Tyson Fury

Con la victoria consumada, las miradas se trasladaron inevitablemente hacia el horizonte y la posibilidad concreta de enfrentar a su compatriota.

"¿Dónde está él? Hay dos vertientes en esto: el fuego y el respeto", señaló Joshua al ser consultado sobre Fury, quien un día antes se había impueto ante Mariusz Wach en Tailandia. "Respeto todo lo que ha hecho. Ahora estamos aquí", agregó.

Aunque en la previa se especulaba con un anuncio formal de la pelea para finales de año, el "Rey de los Gitanos" no se hizo presente en el recinto y aún resta definir fecha y sede oficial para el choque estelar.

Más allá de lo deportivo, el triunfo de Joshua adquirió un tinte profundamente emocional. La pelea se dio apenas siete meses después del trágico accidente automovilístico —en el que viajaba como pasajero— que le costó la vida a sus amigos íntimos Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele, cuyos nombres estaban homenajeados sobre la lona del ring.

Con la voz quebrada y conteniendo las lágrimas, el boxeador reflexionó sobre lo vivido. "Es más que potencia de golpeo. Fue espíritu; fueron Latz y Sina. Duele incluso hablar de ello. Son mis hermanos".

Finalmente, fiel a su estirpe de campeón, Joshua concluyó con una reflexión sobre su capacidad de superación: "¡Aquí sigo para hablar con ustedes! Es un tipo fuerte, ya saben. Soy un boxeador serio, sé moverme en el ring. Él vino y me puso a prueba. Pero esto es lo que hacen los campeones. Seguimos adelante; así es la vida".