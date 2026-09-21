Santa Fe: cierra una planta autopartista proveedora de una terminal importante y despiden a 70 empleados

La firma a cargo de la planta inició sus operaciones en 2016 y forma parte de un grupo internacional especializado en la fabricación de asientos y componentes para la industria automotriz, con presencia en distintos mercados del mundo.

Producir en la Argentina o importar desde Brasil

La decisión de cerrar la planta está vinculada a la ecuación económica entre sostener la producción local o importar las autopartes desde Brasil.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, resulta más conveniente abastecerse desde el país vecino que mantener la fabricación en la Argentina, pese a la cercanía entre la planta que cerrará y el complejo automotor al que proveía.

A ese escenario se suman la retracción del mercado interno, las condiciones cambiarias y la mayor facilidad para ingresar productos desde el exterior, factores que influyen en las decisiones empresariales sobre sus esquemas de producción.