Brasil goleó a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026
La “Canarinha”, ya clasificada al Mundial 2026, bailó a una "Roja" eliminada, en un partido que sirve de prueba para Carlo Ancelotti.
Brasil goleó 3-0 a Chile en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El choque se dio con dos panoramas muy distintos: el conjunto brasileño ya aseguró su clasificación, mientras que la selección trasandina quedó sin chances y afronta el cierre de la competencia con un equipo en plena renovación.
Estêvão Willian, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes marcaron los tantos del conjunto de Carlo Ancelotti.
La Verdeamarela arrastra altibajos en el rendimiento. Si bien tiene su lugar asegurado en el Mundial, las dudas aparecieron luego de resultados adversos que incluyeron la pérdida del invicto como local y la dura caída 4-1 frente a Argentina.
La llegada del entrenador italiano buscó aportar experiencia y estabilidad, y hasta el momento se mantiene invicto desde su debut en junio. Con Neymar, Rodrygo y Vinicius Junior ausentes, Ancelotti aprovechó la convocatoria para observar nuevos nombres y empezar a definir variantes.
Estevao abrió el marcador para el seleccionado brasilero:
Brasil vs. Chile: formaciones
- Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
- Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
Brasil vs. Chile: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Alexis Herrera.
- VAR: Ángel Arteaga.
- TV: TyC Sports Play.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
