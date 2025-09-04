Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Brasil vs. Chile

La Roja, en cambio, atraviesa un panorama desolador. Último en la tabla y con apenas dos triunfos en la competencia, consumó su tercera eliminación consecutiva de un Mundial. La crisis deportiva desembocó en la salida de Ricardo Gareca y la asunción interina de Nicolás Córdova, quien decidió poner fin al ciclo de la histórica generación dorada.