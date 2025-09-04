Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Brasil vs. Chile
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.
Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Brasil y Chile se verán las caras en el estadio Maracaná este jueves a las 21:30. El choque llega con dos panoramas muy distintos: el conjunto brasileño ya aseguró su clasificación, mientras que la selección trasandina quedó sin chances
La Verdeamarela, ahora bajo la conducción de Carlo Ancelotti, arrastra altibajos en el rendimiento. Si bien tiene su lugar asegurado en el Mundial, las dudas aparecieron luego de resultados adversos que incluyeron la pérdida del invicto como local y la dura caída 4-1 frente a Argentina.
La Roja, en cambio, atraviesa un panorama desolador. Último en la tabla y con apenas dos triunfos en la competencia, consumó su tercera eliminación consecutiva de un Mundial. La crisis deportiva desembocó en la salida de Ricardo Gareca y la asunción interina de Nicolás Córdova, quien decidió poner fin al ciclo de la histórica generación dorada.
El último antecedente entre ambos equipos se dio en octubre de 2024, cuando Brasil ganó 2-1 en Santiago.
El probable 11 de Brasil para recibir a Chile
- Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
El probable 11 de Chile para visitar a Brasil
- Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
Cómo ver en vivo Brasil vs. Chile
El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
