Brasil goleó a India en el amistoso por fecha FIFA 2026
La Selección brasileña goleó 4-0 a India en Calcuta y cerró su gira con una particularidad: tres de los cuatro goles fueron convertidos por futbolistas de Flamengo.
Brasil cerró su gira internacional con una contundente goleada 4-0 sobre India en Calcuta, en el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró una clara superioridad durante buena parte del encuentro y terminó imponiéndose con dos goles en cada tiempo, aunque el entrenador también aprovechó la jornada para continuar con las pruebas de cara a los próximos compromisos.
Estêvão fue el encargado de abrir el marcador a los 28 minutos. El delantero recibió sobre la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un zurdazo que superó al arquero Gurpreet Singh Sandhu. Brasil encontró el segundo antes del descanso, cuando el propio Estêvão filtró una gran pelota para Pedro, quien quedó mano a mano y definió para poner el 2-0. El atacante de Flamengo había tenido además una oportunidad muy clara que terminó en el palo.
Samuel Lino apareció y cerró la goleada
La segunda parte tuvo como gran protagonista a Samuel Lino. El delantero de Flamengo ingresó desde el banco y a los 58 minutos aprovechó una asistencia de taco de Pedro para marcar el tercero. El atacante controló dentro del área y definió con tranquilidad para conseguir su primer gol con la camiseta de Brasil.
Pero Lino todavía tendría tiempo para más. Ya en el quinto minuto de descuento, recibió sobre la izquierda, se sacó de encima a dos defensores y sacó un potente remate para establecer el 4-0 definitivo. De esta manera, consiguió un doblete en su estreno goleador con la Selección y dejó una de las imágenes de la jornada en Calcuta.
El dato que llamó especialmente la atención fue el protagonismo de Flamengo: tres de los cuatro goles de Brasil fueron convertidos por jugadores del club carioca, ya que Pedro marcó uno y Samuel Lino anotó los otros dos. Ancelotti, además, realizó ocho cambios respecto del equipo que había vencido 4-2 a Australia y les dio minutos a varios futbolistas, entre ellos Endrick y Douglas Luiz. Vinícius Jr. fue titular, pero solamente disputó el primer tiempo.
Con este triunfo, Brasil terminó la gira con dos victorias y un empate, luego del 1-1 ante Australia y el posterior 4-2 frente al mismo rival. La Selección brasileña volverá a jugar en noviembre, cuando enfrentará a Japón y Singapur, nuevamente bajo las órdenes de Ancelotti.
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