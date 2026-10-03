Brasil goleó a India en el amistoso por fecha FIFA 2026

Estêvão fue el encargado de abrir el marcador a los 28 minutos. El delantero recibió sobre la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un zurdazo que superó al arquero Gurpreet Singh Sandhu. Brasil encontró el segundo antes del descanso, cuando el propio Estêvão filtró una gran pelota para Pedro, quien quedó mano a mano y definió para poner el 2-0. El atacante de Flamengo había tenido además una oportunidad muy clara que terminó en el palo.