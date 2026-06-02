Brasil inició su aventura mundialista con una despedida especial: bautizaron el avión
La Canarinha viajó rumbo a Estados Unidos luego de recibir un tradicional homenaje aeroportuario y tras exhibir un gran rendimiento en uno de sus últimos compromisos preparatorios.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva y Brasil comenzó oficialmente su camino hacia la máxima competencia del fútbol con una ceremonia que no pasó inadvertida. Antes de emprender el vuelo hacia Estados Unidos, la delegación recibió un tradicional reconocimiento aeroportuario que simbolizó el inicio de una nueva ilusión para una Selección que sueña con volver a conquistar el trofeo más importante del planeta.
El episodio ocurrió instantes antes del despegue. Mientras la aeronave avanzaba por la pista, dos camiones de bomberos ubicados a ambos lados generaron enormes columnas de agua que formaron un arco sobre el avión. Se trata de una ceremonia habitual dentro del ámbito aeronáutico que suele utilizarse para despedir vuelos considerados especiales o para celebrar acontecimientos de gran relevancia.
Las imágenes del momento recorrieron rápidamente las redes sociales y despertaron numerosos comentarios entre los aficionados brasileños. Para muchos, el homenaje representó un gesto de respaldo hacia un plantel que afrontará el desafío de intentar recuperar la gloria mundialista y alcanzar una histórica sexta consagración.
La preparación continuará ahora en suelo estadounidense. Antes del estreno mundialista, afrontará un último amistoso frente a Egipto en Cleveland, encuentro que servirá para terminar de ajustar aspectos tácticos y físicos. Luego llegará el momento de enfocarse por completo en el debut ante Marruecos. Con una despedida cargada de simbolismo, una actuación convincente en el Maracaná y varias de sus principales figuras listas para competir, ya pusieron en marcha su ilusión de volver a conquistar el mundo.
Brasil empezó el sueño mundialista: ganó su amistoso de preparación en el Maracaná
Más allá de la ceremonia, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a la Copa del Mundo con señales positivas desde lo futbolístico. Antes de abandonar territorio brasileño disputó uno de sus últimos encuentros de preparación y dejó una imagen convincente. En un estadio Maracaná repleto de espectadores, la Canarinha derrotó por 6-2 a Panamá y mostró varios pasajes de buen juego colectivo.
El partido comenzó favorablemente para los locales gracias a la aparición de Vinícius Júnior, quien abrió el marcador en los primeros minutos. Posteriormente, Casemiro amplió la ventaja y encaminó una actuación que sirvió para reforzar la confianza del plantel. Durante la segunda mitad, las numerosas variantes introducidas por Ancelotti permitieron observar a varios jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar dentro de la estructura principal del equipo.
A pesar del clima de optimismo, el cuerpo técnico sigue atento a la evolución física de Neymar. El delantero arrastra una lesión de grado dos en el gemelo derecho y continúa siendo monitoreado de cerca por los médicos de la selección. Sin embargo, el entrenador italiano decidió mantenerlo dentro de la convocatoria y confía en que podrá llegar en condiciones para participar del torneo.
También existen otros casos que requieren seguimiento. Algunos futbolistas que recientemente disputaron la final de la Liga de Campeones todavía se encuentran incorporándose de manera progresiva a los entrenamientos, por lo que el plantel aún no trabajó con todos sus integrantes al mismo tiempo.
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