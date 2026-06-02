Brasil inició su aventura mundialista con una despedida especial: bautizaron el avión

Brasil empezó el sueño mundialista: ganó su amistoso de preparación en el Maracaná

Más allá de la ceremonia, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a la Copa del Mundo con señales positivas desde lo futbolístico. Antes de abandonar territorio brasileño disputó uno de sus últimos encuentros de preparación y dejó una imagen convincente. En un estadio Maracaná repleto de espectadores, la Canarinha derrotó por 6-2 a Panamá y mostró varios pasajes de buen juego colectivo.

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El partido comenzó favorablemente para los locales gracias a la aparición de Vinícius Júnior, quien abrió el marcador en los primeros minutos. Posteriormente, Casemiro amplió la ventaja y encaminó una actuación que sirvió para reforzar la confianza del plantel. Durante la segunda mitad, las numerosas variantes introducidas por Ancelotti permitieron observar a varios jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar dentro de la estructura principal del equipo.

A pesar del clima de optimismo, el cuerpo técnico sigue atento a la evolución física de Neymar. El delantero arrastra una lesión de grado dos en el gemelo derecho y continúa siendo monitoreado de cerca por los médicos de la selección. Sin embargo, el entrenador italiano decidió mantenerlo dentro de la convocatoria y confía en que podrá llegar en condiciones para participar del torneo.

También existen otros casos que requieren seguimiento. Algunos futbolistas que recientemente disputaron la final de la Liga de Campeones todavía se encuentran incorporándose de manera progresiva a los entrenamientos, por lo que el plantel aún no trabajó con todos sus integrantes al mismo tiempo.