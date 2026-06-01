Vidente que acertó tres selecciones campeonas del mundo dijo quién ganará el Mundial 2026

Respecto a Argentina, coincidió con la astróloga Kiara Ríos y estimó que la "Albiceleste" quedará eliminada en los cuartos de final, aunque aclaró que ese escenario dependerá del desarrollo del cuadro. Sin embargo, el brasileño arrastra antecedentes recientes poco favorables en materia de pronósticos mundialistas.

Antes de Qatar 2022 aseguró que Brasil sería campeón, pero la "Verdeamarela" fue eliminada por Croacia en cuartos de final. Tras ese resultado, señaló a Francia como la futura campeona, aunque finalmente el título quedó en manos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.