Vidente que acertó tres selecciones campeonas del mundo dijo quién ganará el Mundial 2026
Es de Brasil y anticipó los campeones del 2010, 2014 y 2018. Además, cuestionó la presencia de Neymar y descartó a la "Verdeamarela" del título.
A menos de diez días para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa crece segundo a segundo en todo el mundo. Además de los análisis deportivos de los especialistas, también comienzan a multiplicarse los pronósticos sobre qué selección logrará quedarse con el trofeo más importante del fútbol.
En ese contexto, una predicción llamó especialmente la atención. Michael Bruno, conocido en Brasil como el "Vidente de Copas" por haber anticipado a los campeones de los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, aseguró quién será el próximo ganador de la competencia y sorprendió al señalar a Portugal como el futuro campeón del mundo.
Quién será la selección ganadora según el vidente
El brasileño aseguró que Portugal será la selección que levantará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Según su pronóstico, el seleccionado de Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexto y último Mundial, logrará conquistar el título más importante de su historia y cerrar con el broche de oro su carrera.
Por otro lado, Bruno no fue optimista con las chances de Brasil. El vidente consideró que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no alcanzará la final y cuestionó la influencia táctica de Neymar. "Yo no creo que Neymar esté al 100% para jugar esta Copa. Y, si juega, una vez más, la Selección caerá antes de la semifinal, porque el equipo actuará en función de él, repitiendo el error táctico de 2022", sostuvo en Globo Esporte.
Respecto a Argentina, coincidió con la astróloga Kiara Ríos y estimó que la "Albiceleste" quedará eliminada en los cuartos de final, aunque aclaró que ese escenario dependerá del desarrollo del cuadro. Sin embargo, el brasileño arrastra antecedentes recientes poco favorables en materia de pronósticos mundialistas.
Antes de Qatar 2022 aseguró que Brasil sería campeón, pero la "Verdeamarela" fue eliminada por Croacia en cuartos de final. Tras ese resultado, señaló a Francia como la futura campeona, aunque finalmente el título quedó en manos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
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