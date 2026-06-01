Insólito: tres hinchas idénticos a figuras de Brasil revolucionaron las tribunas del Maracaná

La aparición de estos particulares aficionados coincidió además con una gran actuación de la selección brasileña. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti protagonizó una contundente goleada por 6-2 sobre Panamá en un amistoso que sirvió para seguir ajustando detalles de cara a los próximos desafíos internacionales. La victoria dejó muy buenas sensaciones entre los hinchas y reforzó el entusiasmo alrededor del combinado verdeamarelo.

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Entre los aspectos destacados del encuentro apareció precisamente Vinícius Júnior, aunque esta vez el verdadero. El delantero fue el encargado de abrir el marcador y tuvo una actuación destacada que ayudó a encaminar el triunfo brasileño. Esa coincidencia hizo todavía más divertida la aparición de su supuesto doble en las tribunas, ya que mientras uno brillaba dentro del campo de juego, otro generaba furor desde las gradas.

Con el correr de las horas, los tres aficionados se transformaron en una sensación viral. Las imágenes fueron compartidas por medios deportivos y cuentas especializadas de todo el mundo, demostrando una vez más cómo una simple escena captada por una cámara puede convertirse en uno de los temas más comentados del día.