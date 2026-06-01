Insólito: tres hinchas idénticos a figuras de Brasil revolucionaron las tribunas del Maracaná
Durante el amistoso entre Brasil y Panamá, las cámaras captaron a tres aficionados cuyo parecido con Vinícius Júnior, Ronaldo y Ronaldinho provocó miles de reacciones.
En los estadios de fútbol suelen aparecer personajes pintorescos que llaman la atención de las cámaras, pero lo ocurrido durante el amistoso entre Brasil y Panamá en el Maracaná superó cualquier expectativa. En medio de las tribunas repletas de público, tres aficionados se convirtieron en protagonistas inesperados gracias a su asombroso parecido físico con algunas de las mayores leyendas del fútbol brasileño.
La escena fue captada por las transmisiones televisivas y rápidamente comenzó a circular por internet. Sentados uno al lado del otro, tres espectadores seguían el partido con total naturalidad. Sin embargo, bastó una toma de cámara para que miles de personas se sorprendieran al creer, por un instante, que se trataba de figuras históricas de la Canarinha observando el encuentro desde las gradas.
El parecido de los hinchas con Vinícius Júnior, Ronaldo Nazário y Ronaldinho Gaúcho era tan llamativo que las imágenes tardaron muy poco en hacerse virales. Desde cierta distancia, los tres aficionados parecían auténticos dobles de los exfutbolistas y del actual delantero brasileño. La combinación de sus rasgos físicos, peinados y expresiones generó una ilusión visual que provocó todo tipo de comentarios entre los usuarios de redes sociales.
Lo más curioso es que ninguno de ellos buscaba llamar la atención. Los tres seguían las acciones del encuentro como cualquier otro espectador presente en el estadio. Sin embargo, una vez que las cámaras enfocaron la tribuna, la situación cambió por completo. Los videos comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas y muchos usuarios destacaron que el parecido era sorprendente incluso en primeros planos.
La aparición de estos particulares aficionados coincidió además con una gran actuación de la selección brasileña. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti protagonizó una contundente goleada por 6-2 sobre Panamá en un amistoso que sirvió para seguir ajustando detalles de cara a los próximos desafíos internacionales. La victoria dejó muy buenas sensaciones entre los hinchas y reforzó el entusiasmo alrededor del combinado verdeamarelo.
Entre los aspectos destacados del encuentro apareció precisamente Vinícius Júnior, aunque esta vez el verdadero. El delantero fue el encargado de abrir el marcador y tuvo una actuación destacada que ayudó a encaminar el triunfo brasileño. Esa coincidencia hizo todavía más divertida la aparición de su supuesto doble en las tribunas, ya que mientras uno brillaba dentro del campo de juego, otro generaba furor desde las gradas.
Con el correr de las horas, los tres aficionados se transformaron en una sensación viral. Las imágenes fueron compartidas por medios deportivos y cuentas especializadas de todo el mundo, demostrando una vez más cómo una simple escena captada por una cámara puede convertirse en uno de los temas más comentados del día.
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