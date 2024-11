Brasil quiere a Pep Guardiola para recuperar su grandeza: qué dijo el entrenador

En una conferencia de prensa, el entrenador del Manchester City fue contundente sobre la posibilidad de sumarse a la "Canarinha": "Ya no soy una opción para Brasil, esa es la realidad". Y agregó: "Después de este 4-1 en contra, ya no soy una opción. Más que nunca, tengo ganas de levantar al equipo y de volver a nuestro nivel. Tenemos que esperar. Ahora mismo no lo sé".