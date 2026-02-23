Brilló en Atlético Tucumán y fue figura en Ecuador: su nueva vida ayudando a chicos vulnerables
El ex goleador se retiró del fútbol en 2009 y hoy utiliza su experiencia para contener y motivar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su extensa carrera.
Mauro Amato debutó en Estudiantes de La Plata y tuvo un recorrido extenso por el fútbol argentino, defendiendo los colores de varios clubes. Sin embargo, su mejor nivel lo llevó a Ecuador, cuando brilló en el Aucas.
Se retiró en 2009 con un único objetivo: ayudar a los chicos en situación de vulnerabilidad, transmitiendo su experiencia, brindando apoyo y herramientas para que puedan superar los obstáculos que él mismo enfrentó durante su carrera.
Mauro Amato y su paso por el fútbol
Amato se formó en Estudiantes de La Plata, donde su olfato goleador y su vocación ofensiva le permitió instalarse como uno de los grandes delanteros de Argentina. Este gran talento le permitió jugar en diferentes equipos del ámbito local, consolidándose como un referente del área.
Durante su paso por Atlético Tucumán e Instituto de Córdoba encontró estabilidad y protagonismo, aunque también vistió las camisetas de Banfield y Sarmiento. Estos equipos le permitieron ganar experiencia y continuidad en fútbol local antes de dar el salto al exterior.
El momento más destacado de su carrera llegó en Ecuador, defendiendo a Aucas, donde su rendimiento y sus goles lo hicieron muy querido por los hinchas y dejaron una marca imborrable. No obstante, en 2009 decidió retirarse del fútbol profesional, dejando atrás una carrera llena de goles y alegrías.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, Amato se dedicó a apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, usando el fútbol como herramienta para enseñar, contener y motivar. En la actualidad, participa activamente en talleres, partidos y charlas, acompañando a chicos que sueñan con hacerse un lugar en el deporte.
