Bronca a flor de piel: el cachetazo que Jude Bellingham le metió al Colo Barco mientras celebraba
Sucio como pocos para el juego, Bellingham mostró toda su indignación, una vez terminado el duelo en donde Inglaterra se quedó sin Mundial 2026.
Argentina vuelve a hacer historia: venció con fútbol, garra y corazón a Inglaterra y se metió en la gran final el Mundial 2026, donde ya espera España. Lo cierto es que los jugadores ingleses se volvieron locos una vez finalizado el partido. Uno de ellos fue Jude Bellingham, que sigue sin creer que está eliminado de la Copa del Mundo.
De hecho, el inglés mostró su bronca con un fuerte cachetazo al Colo Barco, en la parte de atrás de la cabeza, mientras el argentino disfrutaba el pase a la final. Por supuesto, el video ya recorre el mundo y muestra que Jude no ha sabido jugar limpio, ni dentro ni fuera de la cancha.
El Gobierno se cuelga de la épica victoria de la Selección Argentina con un escueto comunicado
Mientras millones de argentinos festejan en todo el mundo la victoria de la Selección ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Oficina del Presidente publicó un escueto mensaje cargado de formalidad sobre el histórico momento.
"La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Fútbol 2026", publicó el perfil de X utilizado por el equipo de Javier Milei para comunicar mensajes en nombre de su despacho.
El mensaje resulta una suerte de reconocimiento de la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, como si le pesara al perfil encargado de la comunicación del Gobierno admitir la superioridad del resultado.
En el tiempo entre la victoria argentina ante Suiza y el partido que se jugó este miércoles en Atlanta, Georgia, salieron a la luz numerosas declaraciones del Gobierno, incluidos los elogios de Javier Milei a la figura de la exprimera Ministro británica Margaret Thatcher, que gobernaba el Reino Unido en 1982, durante la guerra de Malvinas.
De hecho, el Gobierno argentino accedió esta semana a prohibir la entrada de banderas con mensajes políticos al estadio en Atlanta en un intento por bajar la tensión del partido y mantener la diplomacia con el Reino Unido.
La estrategia de ambos países se concentró en desligar el partido de este miércoles de otros ámbitos y temas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que se trató de un acuerdo con funcionarios de la FIFA y representantes del Gobierno del Reino Unido, y que se hacía extensivo a otros temas al margen del reclamo argentino de sobernía sobre las Islas Malvinas.
Pero en la práctica, cuando ya se habían cumplido los 90 minutos de juego, los 10 de tiempo adicional y estaba decretado que la Selección argentina ya era finalista del Mundial 2026, el público no inglés volvió a saltar y las Islas Malvinas reaparecieron en una bandera blanca en el campo de juego.
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