El encuentro de Bellingham con Beckham antes de la semifinal Argentina vs. Inglaterra
El mediocampista inglés visitó las instalaciones del Inter Miami y compartió un mensaje tras su encuentro con David Beckham en la previa del Mundial 2026.
Jude Bellingham protagonizó un momento especial durante la preparación de Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina. El volante del Real Madrid se reunió con David Beckham en las instalaciones del Inter Miami y compartió una imagen del encuentro en sus redes sociales.
El mediocampista inglés se reunió con Beckham, presidente y uno de los propietarios del Inter Miami, el club donde milita Lionel Messi. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la franquicia de la MLS, donde el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel llevó adelante una de sus últimas prácticas antes del partido.
Bellingham compartió una fotografía junto al exfutbolista inglés en sus redes sociales y la acompañó con un breve mensaje: "Siempre es un placer". El volante es una de las principales figuras del conjunto inglés y será una de las grandes amenazas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el duelo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.
Jude Bellingham se reunió con David Beckham antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra
Cuándo juegan la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sin lugar a dudas que se trata de uno de los encuentro que más atractivo genera por historia y presente dentro de la competencia que está llegando a su fin y que busca un campeón.
Las semifinales del certamen se jugarán entre el 14 y el 15 de julio con el siguiente cronograma:
- Martes 14 de julio: Francia vs. España, desde las 16:00, en Dallas.
- Miércoles 15 de julio: Inglaterra vs. Argentina, desde las 16:00, en Atlanta.
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