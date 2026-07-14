El encuentro de Bellingham con Beckham antes de la semifinal Argentina vs. Inglaterra

Bellingham compartió una fotografía junto al exfutbolista inglés en sus redes sociales y la acompañó con un breve mensaje: "Siempre es un placer". El volante es una de las principales figuras del conjunto inglés y será una de las grandes amenazas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el duelo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.