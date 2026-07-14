Harry Kane salió a respaldar a Jude Bellingham: qué dijo del cruce que tuvo con Tomas Tuchel
El capitán de Inglaterra defendió a su compañero luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones tras el último partido en la previa de la semifinal con Argentina.
A pocas horas de la semifinal frente a la Selección Argentina, Harry Kane también debió responder sobre un tema que ocupó buena parte de la agenda en Inglaterra durante los últimos días. El delantero fue consultado acerca de las declaraciones de Jude Bellingham tras el último encuentro y aprovechó la oportunidad para desactivar cualquier versión que insinuara diferencias dentro del plantel dirigido por Thomas Tuchel.
El capitán de Los Tres Leones defendió públicamente a su compañero y cuestionó la manera en que muchas veces se interpretan las declaraciones realizadas apenas termina un partido, cuando todavía predominan las emociones y el desgaste físico de una competencia de máxima exigencia. “Sí, mira, cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese, y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿qué quieres que diga Jude?”, respondió Kane.
El goleador explicó que resulta muy difícil elaborar respuestas medidas inmediatamente después de un encuentro tan intenso y recordó el enorme esfuerzo que implica disputar un compromiso mundialista. “¿Sabes a qué me refiero? Acabamos de pasar por una batalla, y fue increíblemente dura en el campo”, agregó.
Conflicto en Inglaterra: Harry Kane bancó a Jude Bellingham en el cruce con Tomas Tuchel
Más adelante, Kane apuntó contra quienes intentan instalar la idea de un vestuario dividido y sostuvo que ese tipo de interpretaciones no reflejan lo que realmente ocurre dentro del seleccionado inglés. “Creo que es fácil intentar crear ese tipo de división. Siempre parece que es esa mentalidad inglesa o algo que los ingleses tienden a hacer en estos torneos importantes, pero la realidad es completamente la opuesta”, afirmó.
El delantero insistió en que el gran mérito del equipo durante el Mundial ha sido la fortaleza colectiva y el compromiso que existe entre todos los integrantes de la delegación. “La unidad y la cohesión del grupo es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino el entrenador y el personal y todos los involucrados con nosotros”, expresó.
El atacante también reflexionó sobre el impacto que suelen tener las declaraciones públicas en un contexto de tanta exposición mediática y consideró que muchas veces se magnifican situaciones que, dentro del plantel, no representan ningún problema. “Así que, sí, a veces las cosas se exageran y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son”, concluyó.
El líder inglés buscó transmitir tranquilidad puertas adentro y reforzar la imagen de un grupo sólido antes del partido más importante que afrontará Inglaterra en esta Copa del Mundo. Las palabras del capitán llegan en un momento decisivo para Inglaterra, que buscará eliminar al vigente campeón del mundo y regresar a una final mundialista.
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