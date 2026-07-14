Harry Kane salió a respaldar a Jude Bellingham: qué dijo del cruce que tuvo con Tomas Tuchel

El delantero insistió en que el gran mérito del equipo durante el Mundial ha sido la fortaleza colectiva y el compromiso que existe entre todos los integrantes de la delegación. “La unidad y la cohesión del grupo es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino el entrenador y el personal y todos los involucrados con nosotros”, expresó.

El atacante también reflexionó sobre el impacto que suelen tener las declaraciones públicas en un contexto de tanta exposición mediática y consideró que muchas veces se magnifican situaciones que, dentro del plantel, no representan ningún problema. “Así que, sí, a veces las cosas se exageran y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son”, concluyó.

El líder inglés buscó transmitir tranquilidad puertas adentro y reforzar la imagen de un grupo sólido antes del partido más importante que afrontará Inglaterra en esta Copa del Mundo. Las palabras del capitán llegan en un momento decisivo para Inglaterra, que buscará eliminar al vigente campeón del mundo y regresar a una final mundialista.