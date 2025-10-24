Bronca: hinchas de Independiente lanzaron comida para perros a los jugadores tras el 1-0 ante Platense
Pese a la goleada ante el Calamar, el Rojo venía acumulando una racha de 15 partidos sin ganar, lo que evidencia una profunda crisis deportiva.
Antes de golear por 3-0 a Platense, Independiente acarreaba una dura racha de 15 partidos sin ganar, lo que deja en claro que el club atraviesa uno de sus peores momentos, al menos, en lo deportivo. La llegada de Gustavo Quinteros no generó mejoras inmediatas y la tensión con la hinchada comenzó a crecer cada vez más.
De hecho, mientras los jugadores del Rojo festejaban el 1-0 convertido por Ávalos ante el Calamar, los simpatizantes lanzaron comida para perros en el Estadio Libertadores de América. Al advertir este gesto de bronca, los futbolistas respondieron con fastidio: uno de ellos pateó fuerte la pelota contra la tribuna, mientras que los otros volvieron a centrarse en el duelo, dándole la espalda a la hinchada.
Cabe señalar que, pese a esta primera victoria en el Torneo Clausura, el Rojo sigue último en su zona y muy lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.
Tras la polémica, Abaldo fue silbado por los hinchas de Independiente en el duelo con Platense
Matías Abaldo quedó recientemente en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran unas fotos tomadas en su departamento, donde se ve una mesa llena de dólares, marihuana y alcohol. Por ello, los hinchas no dudaron en expresar su bronca en la previa al duelo con el Calamar, pese a que el futbolista explicó lo sucedido.
En el momento en que la voz del estadio iba anunciando la formación del Rojo, los simpatizantes aplaudían a algunos y silbaban a otros, pero fue llamativa la reacción cuando fue mencionado el delantero: los silbidos se hicieron sentir aún más y quedó expuesta la indignación de la hinchada por el episodio mencionado anteriormente.
El pedido de disculpas de Abaldo a los hinchas en la cancha
Al momento de ser reemplazado, el delantero hizo un gesto con sus manos para pedir perdón por la polémica reciente. No obstante, la hinchada no dudó en seguir silbándolo.
