Bronca: hinchas de Independiente lanzaron comida para perros a los jugadores tras el 1-0 ante Platense

En el momento en que la voz del estadio iba anunciando la formación del Rojo, los simpatizantes aplaudían a algunos y silbaban a otros, pero fue llamativa la reacción cuando fue mencionado el delantero: los silbidos se hicieron sentir aún más y quedó expuesta la indignación de la hinchada por el episodio mencionado anteriormente.

silban a matías abaldo

El pedido de disculpas de Abaldo a los hinchas en la cancha

Al momento de ser reemplazado, el delantero hizo un gesto con sus manos para pedir perdón por la polémica reciente. No obstante, la hinchada no dudó en seguir silbándolo.

Embed LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS: Matías Abaldo fue reemplazado en Independiente vs. Platense y aprovechó para disculparse tras las polémicas imágenes que se hicieron virales esta semana. pic.twitter.com/HMe0YgBqJ9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025