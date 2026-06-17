El sentido mensaje de Lionel Messi tras el histórico debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El crack argentino celebró el triunfo inicial expresando orgullo por el nivel competitivo del plantel, luego de haber posteado en la previa una historia con la foto de todo el equipo en ronda durante el entrenamiento y la palabra "Juntos", acompañada de una bandera argentina.

posteo messi

Días antes Messi había revolucionado las redes al publicar un video usando de fondo el tema "Encuentro con un ángel amateur" de Indio Solari, en el marco de lo que denominó su "último tango" mundialista,

Qué dijo Lionel Messi sobre jugar el Mundial 2030 con la Selección Argentina

La histórica actuación de Lionel Messi en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo dejó tres puntos clave y un golazo antológico para el recuerdo, sino también una fuerte definición sobre su futuro con la camiseta albiceleste, con el 2030 en el horizonte.

En la zona mixta del Estadio Kansas City, rodeado por una multitud de periodistas, el '10' afrontó las preguntas sobre hasta cuándo continuará su vigencia y le puso un límite claro a la ilusión de los futboleros.

En este marco, el periodista Agustín Fantasía fue el primero en consultar si este nivel mostrado en el debut dejaba la puerta abierta para el Mundial 2030, que se disputará de forma centenaria en Sudamérica, España y Portugal. Sin embargo, la respuesta del capitán fue inmediata, y tajante aunque entre risas.

“No, eso no. Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, sentenció Messi, enfocando todas sus energías exclusivamente en el torneo en curso.

¿Hay Lionel Messi en 2030?

Minutos más tarde, la charla subió de tono emotivo cuando Martín Arévalo elogió su capacidad para destrabar partidos complejos. “Ser Messi es hacer cosas que los demás no pueden... si repetís, te van a pedir que juegues el séptimo (Mundial)”, le planteó el cronista.

Ante la hipótesis de estirar su leyenda a siete Copas del Mundo consecutivas, el astro rosarino sonrió pero se plantó con firmeza y expresó: “No, ya eso sí que no. Como repetí varias veces, Dios me hace hacer estas cosas y una vez más me hace disfrutar de estar dentro de una cancha, que es lo que me apasiona y es lo que me gusta desde chiquito. Me gusta competir y estar a la altura”.

De esta manera, el jugador del Inter Miami dejó en claro que su motor actual es la felicidad de seguir disfrutando del fútbol y el deseo de mantener el nivel competitivo de la Scaloneta, pero descartando por completo cualquier proyección a largo plazo que extienda su carrera internacional más allá de lo físicamente lógico.