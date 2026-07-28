Tiene 23 años y gana US$10.300 con un trabajo de 5 horas por día de lunes a viernes sin jefes ni empleados
La joven emprendedora logró el éxito con un ingenioso trabajo desde su casa. Conoce cómo facturar miles de dólares al mes vendiendo ropa.
Sophie Riegel transformó su aburrimiento durante la pandemia en un lucrativo trabajo secundario de seis cifras. Con tan solo 23 años, la estudiante universitaria comenzó vendiendo ropa usada desde su propia habitación y hoy factura grandes sumas de dinero a través de distintas plataformas online, logrando una enorme independencia financiera.
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El secreto de su exitoso trabajo vendiendo ropa usada
Durante su primer año en la Universidad de Duke en 2020, el Covid-19 la obligó a estudiar de forma remota. Al estar tan aburrida en su hogar, empezó a buscar prendas sin usar en su habitación para venderlas en línea y ganar algo de dinero extra. Rápidamente quedó enganchada con el proceso y comenzó a recorrer tiendas de segunda mano en Carolina del Norte, comprando camisetas por apenas un dólar que luego revendía hasta por diez.
El año pasado, la joven se graduó con una licenciatura en psicología y su negocio generó casi 123.800 dólares en ventas, superando los 10.300 dólares mensuales en reconocidas plataformas como eBay, Mercari y Poshmark. Para lograr semejante nivel de ingresos, Riegel dedica un máximo de 25 horas semanales a la gestión de su emprendimiento.
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Libertad total: Este proyecto le otorga la flexibilidad necesaria para desarrollar su carrera principal como escritora, oradora y orientadora de salud mental.
Estrategia comercial: La emprendedora estudió cuidadosamente qué marcas se venden más rápido, priorizando aquellos artículos que mantienen un alto valor de reventa sin importar cuán baratos sean en las tiendas de segunda mano.
Grandes ganancias: En una ocasión, compró una cartera Chanel vintage por apenas dos dólares y, unos meses después, logró venderla por mil dólares en eBay.
Actualmente, la vendedora despacha alrededor de diez artículos por día y asegura que no piensa abandonar esta fuente de ingresos. "Técnicamente, buscar la ropa en las tiendas es lo que lleva más tiempo, pero no lo siento como una obligación", concluyó la joven, feliz con la independencia que le brindan sus dos carreras.
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