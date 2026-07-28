Tiene 23 años y gana US$10.300 con un trabajo de 5 horas por día de lunes a viernes sin jefes ni empleados

El secreto de su exitoso trabajo vendiendo ropa usada

Durante su primer año en la Universidad de Duke en 2020, el Covid-19 la obligó a estudiar de forma remota. Al estar tan aburrida en su hogar, empezó a buscar prendas sin usar en su habitación para venderlas en línea y ganar algo de dinero extra. Rápidamente quedó enganchada con el proceso y comenzó a recorrer tiendas de segunda mano en Carolina del Norte, comprando camisetas por apenas un dólar que luego revendía hasta por diez.