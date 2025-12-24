Alcoholemia en CABA: más controles para Nochebuena y Navidad y los primeros positivos
La Ciudad de Buenos Aires sumó unos 30 puestos en el marco del operativo "Si tomás, no manejes" por las fiestas.
Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un fuerte refuerzo en los operativos de tránsito para este 24 de diciembre, y ya en horas de la tarde se conocieron los primeros casos positivos de alcoholemia.
Según informaron en C5N, se sumaron 30 puestos de control de alcoholemia adicionales en puntos estratégicos de todos los barrios porteños, buscando garantizar un festejo seguro en una fecha donde el consumo de alcohol se vincula con uno de cada cinco incidentes viales.
Los operativos contaban con Agentes de Tránsito, personal policial y bomberos, quienes trabajaban bajo el lema "Si tomás, no manejes".
Durante todo el 2025, la Ciudad ya realizó más de 470 mil controles, con un índice de positividad del 0,97%, lo que derivó en la retención de 4.271 licencias de conducir hasta la fecha.
En el canal de noticias se encontraban en el barrio porteño de Palermo, donde para las 18.30 horas ya eran ocho los positivos por alcoholemia.
El operativo para Nochebuena y Navidad en la Ciudad
Para optimizar las inspecciones, las autoridades empleaban el denominado "método embudo". Este procedimiento consiste en canalizar el flujo vehicular hacia carriles específicos, obligando a los conductores a reducir la velocidad de manera progresiva.
Con este tipo de operativos, los agentes buscan minimizar los embotellamientos bruscos y mejora la visibilidad del operativo. Además, se protege la integridad física de los agentes de tránsito al reducir el riesgo de atropellamientos.
¿Qué pasa si el test da positivo?
En la Ciudad de Buenos Aires la tolerancia máxima es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores particulares. Si se supera ese límite, no existe el "ceder el volante": el vehículo es acarreado y la licencia retenida de inmediato.
