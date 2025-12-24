Alcoholemia en CABA: más controles para Nochebuena y Navidad y los primeros positivos

El operativo para Nochebuena y Navidad en la Ciudad

Para optimizar las inspecciones, las autoridades empleaban el denominado "método embudo". Este procedimiento consiste en canalizar el flujo vehicular hacia carriles específicos, obligando a los conductores a reducir la velocidad de manera progresiva.

Con este tipo de operativos, los agentes buscan minimizar los embotellamientos bruscos y mejora la visibilidad del operativo. Además, se protege la integridad física de los agentes de tránsito al reducir el riesgo de atropellamientos.

¿Qué pasa si el test da positivo?

En la Ciudad de Buenos Aires la tolerancia máxima es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores particulares. Si se supera ese límite, no existe el "ceder el volante": el vehículo es acarreado y la licencia retenida de inmediato.