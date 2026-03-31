Buena noticia para el Cuti Romero: Tottenham contrató a un DT para salvarse del descenso
El club londinense decidió cambiar de rumbo tras un ciclo fallido y confía en el técnico italiano para sostener la categoría en un cierre de temporada límite.
El Tottenham Hotspur de Cristian "Cuti" Romero atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente y, en busca de una reacción urgente, confirmó la llegada de Roberto De Zerbi como nuevo entrenador. El italiano asume en un contexto crítico, con el equipo apenas un punto por encima de la zona de descenso y con el objetivo claro de evitar lo que sería una caída inédita a la segunda división.
La decisión se tomó luego de un ciclo muy breve y negativo de Igor Tudor, quien dejó el cargo tras una serie de resultados que encendieron todas las alarmas. En apenas siete partidos, el equipo sumó cinco derrotas, un empate y una sola victoria, lo que derivó en un promedio muy bajo de puntos y en una caída pronunciada en la tabla. En el ámbito de la Premier League, la situación fue aún más preocupante, con apenas una igualdad ante Liverpool y cuatro caídas consecutivas.
Este rendimiento dejó al conjunto londinense en una posición impensada para un club que, desde la creación de la Premier League en 1992, siempre había logrado mantenerse en la máxima categoría. Con solo siete fechas por disputarse, el margen de error es prácticamente inexistente, lo que obligó a la dirigencia a tomar una determinación drástica para cambiar el rumbo.
La elección de De Zerbi no es casual. Se trata de un entrenador que ya estaba en la órbita del club desde hace tiempo y que recientemente dejó su cargo en el Olympique de Marsella. Su estilo de juego, basado en la posesión y en una propuesta ofensiva, genera expectativas, aunque el desafío que tendrá por delante será más pragmático que ideológico: sumar puntos de inmediato.
El reconocido periodista Fabrizio Romano fue quien adelantó la información sobre el acuerdo, señalando que el técnico firmará un contrato por cinco años tras aceptar el desafío. A pesar de la duración del vínculo, lo cierto es que el foco estará puesto en el corto plazo, donde cada partido será determinante para definir el futuro del equipo.
De Zerbi se encontrará con un plantel golpeado tanto en lo futbolístico como en lo anímico, además de afectado por lesiones y por una falta de resultados que erosionó la confianza. En este escenario, deberá reconstruir rápidamente la competitividad del equipo y lograr una reacción que le permita mantenerse fuera de la zona roja. El desafío es enorme: no solo se trata de salvar la categoría, sino también de evitar un hecho que marcaría negativamente la historia reciente del club.
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