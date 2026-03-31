Buena noticia para el Cuti Romero: Tottenham contrató a un DT para salvarse del descenso

La decisión se tomó luego de un ciclo muy breve y negativo de Igor Tudor, quien dejó el cargo tras una serie de resultados que encendieron todas las alarmas. En apenas siete partidos, el equipo sumó cinco derrotas, un empate y una sola victoria, lo que derivó en un promedio muy bajo de puntos y en una caída pronunciada en la tabla. En el ámbito de la Premier League, la situación fue aún más preocupante, con apenas una igualdad ante Liverpool y cuatro caídas consecutivas.