Final del viaje para Cuti Romero: por qué se tuvo que ir de Córdoba y no estará en la final de Belgrano

El cordobés había aterrizado en el país el pasado lunes para celebrar el pase del Pirata, club en el que se formó, y realizar en el predio de la institución la rehabilitación de la lesión ligamentaria de rodilla que arrastra desde hace un mes. Sin embargo, en Londres la noticia cayó pésimo: el Tottenham, donde el Cuti es capitán y uno de los grandes referentes del plantel, atraviesa una seria crisis y este mismo domingo se juega la permanencia en la Premier League ante Everton, con la obligación de ganar para salvarse del descenso y cerrar la temporada en la máxima categoría del fútbol de ese país.