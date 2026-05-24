Final del viaje para Cuti Romero: por qué se tuvo que ir de Córdoba y no estará en la final de Belgrano
El futbolista campeón del mundo había viajado a nuestro país para alentar al Pirata en la definición del campeonato pero tuvo que volver a Inglaterra luego de muchas críticas.
El sueño de Cristian Romero de acompañar a Belgrano este domingo en la final del Torneo Apertura ante River terminó de la peor manera. Tras la ola de críticas que desató su sorpresiva aparición en la Argentina, el defensor debió armar las valijas de urgencia y regresar a Inglaterra, quedando completamente descartado para presenciar la definición en el Estadio Mario Alberto Kempes.
El cordobés había aterrizado en el país el pasado lunes para celebrar el pase del Pirata, club en el que se formó, y realizar en el predio de la institución la rehabilitación de la lesión ligamentaria de rodilla que arrastra desde hace un mes. Sin embargo, en Londres la noticia cayó pésimo: el Tottenham, donde el Cuti es capitán y uno de los grandes referentes del plantel, atraviesa una seria crisis y este mismo domingo se juega la permanencia en la Premier League ante Everton, con la obligación de ganar para salvarse del descenso y cerrar la temporada en la máxima categoría del fútbol de ese país.
Abrupto final para el viaje del Cuti Romero: por qué se tuvo que ir de Córdoba y no estará en la final de Belgrano
La presión escaló a niveles insostenibles. Los hinchas de los Spurs estallaron en las redes, la prensa británica pidió su venta para el próximo mercado y el director técnico, Roberto De Zerbi, tuvo que salir a dar explicaciones públicas tras mantener una charla con el jugador. Ante semejante bola de nieve, Romero tuvo que pegar la vuelta raudamente hacia la capital inglesa para desactivar el conflicto y alentar a sus compañeros desde allá, antes de sumarse a la Selección Argentina el 1° de junio en Kansas de cara al Mundial 2026 dónde la Albiceleste tendrá la dificil misión de defender el título obtenido en Qatar hace cuatro años.
Cuti Romero, presente en Inglaterra para ver el partido de Tottenham
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