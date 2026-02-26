Edinson Cavani, golpeado por los silbidos en la Bombonera: el plan para revertir la crisis
El experimentado delantero fue silbado en La Bombonera y no viajó a Salta con Boca. El uruguayo apuesta a entrenarse en Ezeiza para revertir su mal momento.
Edinson Cavani atraviesa un momento delicado en Boca tras los silbidos en La Bombonera frente a Racing. El delantero de 39 años decidió no viajar a Salta por Copa Argentina y optó por entrenarse en Ezeiza con la intención de revertir la relación con los hinchas.
La situación se tensó aún más cuando se confirmó que no viajaría a Salta para acompañar al plantel en el duelo por Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Aunque no estaba convocado, otros futbolistas lesionados o marginados de la lista sí dijeron presente, lo que incrementó el malestar.
Según pudo saberse, el delantero tomó la decisión de quedarse en Buenos Aires para continuar con su puesta a punto física en el predio de Ezeiza. El delantero considera que la única manera de cambiar el clima es dentro de la cancha y por eso priorizó el entrenamiento. Con ese objetivo, no formó parte del avión privado que alquiló Leandro Paredes para que los jugadores que no concentraban acompañaran a la delegación en el partido que significó la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.
El uruguayo, además, mantiene un bajo perfil mediático. No suele estar en contacto frecuente con redes sociales ni consumir programas deportivos, por lo que no es un receptor directo de las críticas que circulan en plataformas digitales.
En lo que va de la temporada, Cavani solo disputó los encuentros ante Platense y Racing, ambos en La Bombonera. Las primeras cuatro fechas no estuvo disponible por una lesión en la zona lumbar que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Tampoco participó en los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Olimpia, lo que condicionó su ritmo futbolístico.
Con Boca necesitado de resultados y el próximo compromiso ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8, el futbolista uruguayo apunta a recuperar protagonismo y recomponer el vínculo con el público a fuerza de rendimiento.
