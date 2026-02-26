Edinson Cavani, golpeado por los silbidos en la Bombonera: el plan para revertir la crisis

Según pudo saberse, el delantero tomó la decisión de quedarse en Buenos Aires para continuar con su puesta a punto física en el predio de Ezeiza. El delantero considera que la única manera de cambiar el clima es dentro de la cancha y por eso priorizó el entrenamiento. Con ese objetivo, no formó parte del avión privado que alquiló Leandro Paredes para que los jugadores que no concentraban acompañaran a la delegación en el partido que significó la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.