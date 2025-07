Bullrich defendió a Francos y apuntó contra Toviggino: "Se expresó como un mafioso"

“Francos opinó que la vuelta de los visitantes debía hacerse de forma gradual, y Toviggino le respondió como un mafioso. Le deseó lo peor, la muerte. Eso no puede pasar. Los que siembran violencia no pueden estar en las canchas”, sentenció Bullrich en una entrevista con LN+. La ministra argumentó que un dirigente con responsabilidades organizativas no puede lanzar amenazas públicas.

Embed - Patricia Bullrich ratificó el derecho de admisión para Toviggino en los partidos con doble hinchada

“Una persona encargada de coordinar partidos con hinchadas visitantes no puede hablar de esa manera. Vamos a actuar con el mismo criterio con el que sancionamos a quienes cometen actos violentos. La diferencia es que ahora se trata de un dirigente, pero el principio es el mismo”, remarcó.

Bullrich pidió aplicar el derecho de admisión a Toviggino por su ataque a Francos

Además, explicó cómo funciona el procedimiento de derecho de admisión a nivel nacional. “El DDA se aplica con rigor cuando hay antecedentes. Generalmente son las provincias las que notifican los casos. Nosotros no solemos intervenir directamente con clubes o dirigentes, pero esto supera cualquier límite. El fútbol no debe tener barrabravas ni operadores de poder. Debe haber hinchas, no mafias”, expresó.

También evaluó la reciente prueba piloto con público visitante en dos partidos del Clausura 2025. “En Lanús vs. Rosario Central salió todo bien, pero en el River vs. Instituto hubo incidentes que nos preocupan. Son temas que requieren firmeza y mucha prudencia. No se puede improvisar con esto”, concluyó.

Por último, destacó que actualmente hay más de 16.000 personas bajo derecho de admisión en todo el país, una cifra que, según ella, creció drásticamente desde que asumió la gestión. “Ninguno de los que están en esa lista pudo entrar a Estados Unidos para el Mundial de Clubes”, reveló, dejando en claro que las restricciones también tienen impacto internacional.