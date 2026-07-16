Mundial 2026: quién cantará el himno de la Selección Argentina antes de la final contra España

Andrés Ciro Martínez: El exlíder de Los Piojos es un abonado indiscutido. Sus potentes versiones con la armónica en los mundiales de 2006 y 2022 ya forman parte del folklore sagrado de la Selección.

Andrés Calamaro: "El Salmón" representaría el pulso exacto de la cultura popular argentina, sumando una enorme carga emotiva por su histórica cercanía lírica al mundo del fútbol y a Maradona.

Joaquín Levinton y Pato Sardelli: El líder de Turf garantizaría una impronta bien futbolera con sus melodías de tribuna, mientras que el guitarrista de Airbag genera un fuerte consenso entre los más jóvenes por sus épicas versiones instrumentales del himno con la guitarra eléctrica.

El inédito show de medio tiempo que prepara la FIFA

Más allá de la emocionante previa con los himnos nacionales, la FIFA planea revolucionar por completo el espectáculo deportivo. Según reportó el prestigioso medio The Times, el organismo romperá con sus propias estructuras tradicionales y autorizará de manera excepcional un descanso de 30 minutos (el doble del tiempo habitual) para albergar un megashow musical sin precedentes en el entretiempo de la final.