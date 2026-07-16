Mundial 2026: quién cantará el himno de la Selección Argentina antes de la final contra España
A horas de la gran final del Mundial 2026 ante España, crece la expectativa por conocer quién entonará el himno de la Selección Argentina en el estadio.
Tras el histórico triunfo ante Inglaterra que clasificó al equipo al partido decisivo, la incertidumbre envuelve a la organización del Mundial 2026. Los fanáticos especulan intensamente en redes sobre quién será el artista elegido para interpretar las estrofas patrias sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Lali, Tini y "La Sole": las candidatas femeninas de la Selección Argentina
Aunque la organización mantiene un hermetismo absoluto y no hay confirmaciones oficiales, el clamor popular ya tiene a sus voces femeninas predilectas para conmover al país:
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Lali Espósito: Es la principal candidata. Tras consumarse la clasificación, los hinchas le rogaron en redes "repetir la mística de Qatar 2022", donde brilló con su interpretación antes de que Lionel Messi levantara la copa.
Tini Stoessel: Su estrecha presencia junto a la familia de Rodrigo De Paul y su imponente proyección en el mercado norteamericano la convierten en una opción natural y de enorme peso para la transmisión global.
Soledad Pastorutti: Símbolo indiscutido del plantel, "La Sole" aporta una fibra emotiva inigualable. Su clásico "Brindis" fue adoptado como himno íntimo por los jugadores, y ya cuenta con experiencia entonando las estrofas en eventos futbolísticos clave.
El rock nacional también pide pista en el Mundial 2026
Por otro lado, una gran porción de los seguidores apuesta por la mística y la energía del rock nacional para encender a la hinchada antes de que comience a rodar la pelota:
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Andrés Ciro Martínez: El exlíder de Los Piojos es un abonado indiscutido. Sus potentes versiones con la armónica en los mundiales de 2006 y 2022 ya forman parte del folklore sagrado de la Selección.
Andrés Calamaro: "El Salmón" representaría el pulso exacto de la cultura popular argentina, sumando una enorme carga emotiva por su histórica cercanía lírica al mundo del fútbol y a Maradona.
Joaquín Levinton y Pato Sardelli: El líder de Turf garantizaría una impronta bien futbolera con sus melodías de tribuna, mientras que el guitarrista de Airbag genera un fuerte consenso entre los más jóvenes por sus épicas versiones instrumentales del himno con la guitarra eléctrica.
El inédito show de medio tiempo que prepara la FIFA
Más allá de la emocionante previa con los himnos nacionales, la FIFA planea revolucionar por completo el espectáculo deportivo. Según reportó el prestigioso medio The Times, el organismo romperá con sus propias estructuras tradicionales y autorizará de manera excepcional un descanso de 30 minutos (el doble del tiempo habitual) para albergar un megashow musical sin precedentes en el entretiempo de la final.
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