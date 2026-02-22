Insólito momento en Vélez vs River: hinchas llegaron con gorros de pescado
Dos hinchas del Fortín sorprendieron en el José Amalfitani al llegar con gorros de pescado en el duelo ante el Millonario por el Torneo Apertura 2026.
En la previa del partido entre Vélez y River por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, dos hinchas del Fortín llamaron la atención al presentarse en el estadio José Amalfitani con llamativos gorros de pescado. El insólito episodio se dio en las inmediaciones del estadio de Liniers, donde los simpatizantes comenzaron a llegar con anticipación para presenciar uno de los encuentros más atractivos de la jornada.
Entre camisetas, banderas y los clásicos colores azul y blanco, dos fanáticos se destacaron por lucir enormes gorros con forma de pescado, lo que rápidamente despertó la curiosidad de otros hinchas y de las cámaras presentes en el lugar.
Hasta el momento no trascendió el motivo de la particular elección ni si se trató de una dedicatoria especial, una broma interna o algún mensaje dirigido al rival de turno. La escena aportó una cuota de color y sorpresa a la previa del encuentro válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un estadio que presentará un gran marco de público para recibir a River en un cruce que promete mucho.
Formaciones del encuentro entre Vélez y River por el Torne Apertura 2026
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Vélez vs. River: datos del partido entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: José Amalfitani
