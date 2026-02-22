Insólito momento en Vélez vs River: hinchas llegaron con gorros de pescado

Insólito momento en Vélez vs River: doos hinchas del Fortín llegaron con llamativos gorros de pescado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025657627485577356?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Y ESTO? Estos hinchas de Vélez, llegaron al Amalfitani con ¡GORROS DE PESCADO! #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9dePJvm0JD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Hasta el momento no trascendió el motivo de la particular elección ni si se trató de una dedicatoria especial, una broma interna o algún mensaje dirigido al rival de turno. La escena aportó una cuota de color y sorpresa a la previa del encuentro válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un estadio que presentará un gran marco de público para recibir a River en un cruce que promete mucho.