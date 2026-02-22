Ley del ex: Manuel Lanzini abrió el marcador para Vélez ante River y no gritó el gol
El experimentado futbolista puso el 1-0 del Fortín ante el Millonario a los 5 minutos del Torneo Apertura 2026 y no celebró por respeto a su exclub.
Manuel Lanzini abrió el marcador para Vélez ante River a los 5 minutos del partido en Liniers, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El volante, con pasado reciente en el Millonario, no gritó el gol por respeto a su exequipo.
El mediocampista del Fortín tuvo un arranque soñado en el estadio José Amalfitani. En una de las primeras acciones del encuentro, recibió en posición ofensiva y definió con gran calidad para vencer a Franco Armani. El arquero de River alcanzó a rozar la pelota, que luego pegó en el palo antes de ingresar al arco, desatando el festejo del público local en apenas cinco minutos de juego.
El tanto tuvo un condimento especial por la historia reciente del futbolista. Lanzini llegó a Vélez tras su regreso al Millonario y esta vez le tocó convertirle al club que lo vio crecer. Pese a la importancia del gol, el volante optó por no celebrarlo en señal de respeto hacia River, aunque su conquista significó un nuevo golpe para el equipo de Núñez, que atraviesa un momento complejo en el campeonato.
Formaciones del encuentro entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Vélez vs. River: datos del partido entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: José Amalfitani
