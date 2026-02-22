Ley del ex: Manuel Lanzini abrió el marcador para Vélez ante River y no gritó el gol

Manuel Lanzini abrió el marcador para Vélez ante River y no gritó el gol

¡LEY DEL EX EN EL AMALFITANI! Vélez recuperó, construyó una gran jugada y Lanzini remató para el 1-0 ante River en el #TorneoApertura.

El tanto tuvo un condimento especial por la historia reciente del futbolista. Lanzini llegó a Vélez tras su regreso al Millonario y esta vez le tocó convertirle al club que lo vio crecer. Pese a la importancia del gol, el volante optó por no celebrarlo en señal de respeto hacia River, aunque su conquista significó un nuevo golpe para el equipo de Núñez, que atraviesa un momento complejo en el campeonato.