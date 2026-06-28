Calendario de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y TV de cada partido
El Mundial 2026 ya tiene a los 32 mejores, que comenarán a eliminarse mano a mano rumbo a la gran final del certamen. El cronograma.
El Mundial 2026 inicia este domingo la etapa de "mata-mata" con los 16avos de final. Se trata de 16 partidos en la que se enfrentan primeros, segundos y terceros, en una etapa que culminará el próximo viernes 3 de julio cuando quedará definida la llave de octavos de final.
A excepción del domingo, en el que solo juegan Sudáfrica ante Canadá, el resto de las jornadas tendrá triple turno de partidos.
El calendario de los 16vos de final del Mundial 2026: día, horario y TV
- Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). DSports.
- Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston). DSports, Telefe y Disney+.
- Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough). DSports y TyC Sports.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey). DSports.
- Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington). DSports.
- Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford). DSports y TyC Sports.
- México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo C/E/F/H/I) — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México). DSports.
- Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo E/H/I/J/K) — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). DSports.
- Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo A/E/H/I/J) — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle). DSports.
- Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B/E/F/I/J) — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara). DSports y TyC Sports.
- España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). DSports.
- Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto). DSports, TyC Sports y Telefe.
- Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo E/F/G/I/J) — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver). DSports.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington). DSports y TyC Sports.
- Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami). DSports, TyC Sports, Telefe, Disney+, TV Pública.
- Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo D/E/I/J/L) — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City). DSports.
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