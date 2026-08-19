Calleri vuelve a La Bombonera con San Pablo: "Va a ser un partido especial para mí"
El delantero argentino, capitán del conjunto brasileño, se reencontrará con su exclub en los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de más de una década.
Jonathan Calleri tendrá por delante una serie cargada de recuerdos. El delantero argentino, actualmente capitán de San Pablo, volverá a enfrentar a Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y tendrá la oportunidad de regresar a La Bombonera, estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional.
El cruce entre el Xeneize y el conjunto brasileño quedó confirmado luego de que ambos equipos superaran sus respectivas series de octavos de final. El equipo de la Ribera avanzó con autoridad ante Deportivo Recoleta, mientras que San Pablo eliminó a Bolívar después de imponerse 3-1 en el Morumbí y cerrar la llave con un marcador global de 4-2.
Para Calleri, el enfrentamiento tendrá un significado diferente al de cualquier otra serie. El delantero surgido de las inferiores de All Boys jugó en Boca entre 2014 y 2015 y fue una de las piezas importantes del equipo que conducía Rodolfo Arruabarrena. Ahora, once años después, regresará al estadio que lo vio crecer futbolísticamente, aunque esta vez lo hará como rival.
Jonathan Calleri quiere ganar en La Bombonera
“Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes”, expresó Calleri luego de la clasificación de San Pablo frente a Bolívar.
El delantero argentino, que recientemente renovó su contrato con San Pablo hasta diciembre de 2029 y es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas del club paulista, no ocultó que su objetivo será regresar a Brasil con un resultado favorable.
“Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí (al Morumbí) a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación”, aseguró.
Calleri viene de ser protagonista en la clasificación de San Pablo ante Bolívar. Después del empate 1-1 conseguido en La Paz, el equipo brasileño se impuso 3-1 como local y consiguió el pasaje a los cuartos. El atacante argentino fue el encargado de marcar el segundo gol, de penal, mientras que Luciano y Sabino completaron el marcador. Dairon Asprilla había puesto el empate transitorio para el conjunto boliviano.
El recuerdo de su etapa en Boca
La historia de Calleri con el Xeneize comenzó a mediados de 2014. El delantero llegó desde All Boys, club que acababa de descender a la Primera Nacional, y fue incorporado como una de las grandes promesas del fútbol argentino. La operación se concretó por 1.800.000 dólares.
Su llegada coincidió con una etapa de cambios en el banco de Boca. Carlos Bianchi dejó el cargo después de una serie de resultados adversos y Rodolfo Arruabarrena asumió como entrenador. Bajo la conducción del Vasco, encontró continuidad y rápidamente se transformó en una pieza importante.
Durante aquella etapa compartió ataque con distintos delanteros, entre ellos Andrés Chávez, Emanuel Gigliotti, Sebastián Palacios y Carlos Tevez. Sin importar quién estuviera a su lado, logró mantenerse entre los titulares gracias a sus actuaciones y a su capacidad para convertir goles.
Uno de los tantos más recordados de su etapa en Boca fue el que marcó de rabona frente a Quilmes, una definición que quedó como una de las imágenes más emblemáticas de su paso por el club. En total, disputó 63 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió 23 goles y aportó 12 asistencias. Además, fue parte del plantel que consiguió la Liga y la Copa Argentina en 2015, justamente bajo la conducción de Arruabarrena.
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