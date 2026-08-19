Calleri vuelve a La Bombonera con San Pablo: "Va a ser un partido especial para mí"

“Vamos a ir allí a intentar ganar para venir aquí (al Morumbí) a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación”, aseguró.

"Va a ser un partido especial para mí, volver a La Bombonera después de muchos años. Seguramente esté mi familia y tengo muchos amigos que me deben estar mandando mensajes..." Calleri palpitó el enfrentamiento entre San Pablo y Boca en los cuartos de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/10LFIPmGti — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

Calleri viene de ser protagonista en la clasificación de San Pablo ante Bolívar. Después del empate 1-1 conseguido en La Paz, el equipo brasileño se impuso 3-1 como local y consiguió el pasaje a los cuartos. El atacante argentino fue el encargado de marcar el segundo gol, de penal, mientras que Luciano y Sabino completaron el marcador. Dairon Asprilla había puesto el empate transitorio para el conjunto boliviano.

El recuerdo de su etapa en Boca

La historia de Calleri con el Xeneize comenzó a mediados de 2014. El delantero llegó desde All Boys, club que acababa de descender a la Primera Nacional, y fue incorporado como una de las grandes promesas del fútbol argentino. La operación se concretó por 1.800.000 dólares.

Su llegada coincidió con una etapa de cambios en el banco de Boca. Carlos Bianchi dejó el cargo después de una serie de resultados adversos y Rodolfo Arruabarrena asumió como entrenador. Bajo la conducción del Vasco, encontró continuidad y rápidamente se transformó en una pieza importante.

Durante aquella etapa compartió ataque con distintos delanteros, entre ellos Andrés Chávez, Emanuel Gigliotti, Sebastián Palacios y Carlos Tevez. Sin importar quién estuviera a su lado, logró mantenerse entre los titulares gracias a sus actuaciones y a su capacidad para convertir goles.

Uno de los tantos más recordados de su etapa en Boca fue el que marcó de rabona frente a Quilmes, una definición que quedó como una de las imágenes más emblemáticas de su paso por el club. En total, disputó 63 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió 23 goles y aportó 12 asistencias. Además, fue parte del plantel que consiguió la Liga y la Copa Argentina en 2015, justamente bajo la conducción de Arruabarrena.