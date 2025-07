Un jugador del Manchester United respaldó al DT por apartar a Alejandro Garnacho

Shaw respaldó el método de Amorim, que tras la dura derrota en la final de la Europa League ante Tottenham y un decepcionante 15° puesto en la Premier, impuso nuevas reglas de conducta interna y apartó a cinco jugadores del plantel principal, entre ellos Garnacho (quien será cedido) y Rashford (ya en Barcelona). “Rubén es exigente. Habla mucho de la mentalidad. Si alguien da el 85 o 90%, no es suficiente. Si no hacés lo correcto, no jugás. Así de claro”, sentenció.

image

Luke Shaw respaldó a Amorim por apartar a Garnacho y otras figuras del Manchester United

Además del rigor en el día a día, Shaw destacó el compromiso de los referentes para sostener esta nueva cultura: “Ya no hay rezagados en este grupo. El entrenador no deja cabos sueltos y no le importa quién seas. Todos tienen que cumplir, y nosotros lo apoyamos plenamente”.

Shaw también celebró la llegada de los nuevos refuerzos, como el extremo Bryan Mbeumo (ex Brentford) y el mediapunta Matheus Cunha (ex Wolverhampton), quienes —según él— trajeron aire fresco al vestuario. “Desde que volví noto una vibra distinta. Hay mucha más energía que la temporada pasada. Se siente un grupo más unido, como un verdadero equipo”, explicó.

Consciente de la calidad del plantel, el defensor inglés subrayó la necesidad de transformar ese talento en resultados concretos: “Tenemos jugadores increíbles, lo vemos cada día en los entrenamientos. Ahora el desafío es encontrar la forma de jugar como un equipo y demostrarlo en los partidos”.

manchester United (1).jpg

Pese a las dudas externas, Shaw no ocultó su ambición: “La meta tiene que ser ganar la Premier League. Sé que muchos me cuestionarán por decir esto después de lo que pasó, pero todos en el equipo compartimos ese objetivo. Incluso el entrenador, aunque quizás no lo diga públicamente”.

El United cerrará su pretemporada con amistosos ante Everton y Fiorentina, antes de debutar oficialmente el domingo 17 de agosto frente al Arsenal por la Premier League.