Mirco Cuello va por un título mundial de boxeo: hora y dónde ver la pelea frente a Sergio Ríos
El invicto boxeador argentino buscará coronarse campeón interino AMB del peso pluma este viernes en una velada histórica.
Mirco Cuello, uno de los grandes prospectos del boxeo nacional, enfrentará al mexicano Sergio Ríos en el Martyrs of Benina Stadium de Libia para disputar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso pluma. El combate será desde las 17 y podrá seguirse por TyC Sports.
Con apenas 24 años, mantiene un récord invicto de 15 victorias y es uno de los nombres que representan la nueva generación del pugilismo argentino. Profesional desde fines de 2020, ha demostrado su poder con varios nocauts consecutivos y ha peleado en países como Estados Unidos, México, Colombia y Uruguay.
El santafesino se consagró en el radar nacional desde su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires y ahora busca dar un paso más en su carrera. El actual campeón regular del peso pluma es el británico Nick Ball, mientras Cuello es el número 1 del ranking AMB detrás del europeo.
Sergio Ríos Jiménez, con 19 victorias consecutivas en México y un invicto en ascenso, llegará a Libia buscando su gran oportunidad internacional. Ambos superaron el pesaje sin inconvenientes y el ganador tendrá la chance de pelear luego por la corona principal.
El evento en Libia forma parte de la expansión global del boxeo por parte de la AMB, que busca promover la paz y el desarrollo social a través del deporte en nuevas regiones. Además del combate estelar, la cartelera incluirá otras peleas relevantes, como la del venezolano Albert Ramírez en la eliminatoria mundial de semipesados.
Cuello se suma así a la rica historia del boxeo argentino en la división pluma, donde brillaron figuras como Pablo Chacón, Jesús Cuellar, y Jonathan Barros, y se prepara para seguir haciendo historia en la escena mundial.
La cartelera completa
- Mirco Cuello vs Sergio Ríos, título mundial AMB Interino del peso pluma (12 asaltos)
- Albert Ramírez vs. Jerome Pampellone, peso semipesado (12 asaltos)
- Josué Francisco Agüero vs Diego Ortiz Alemán, campeonato AMB Gold del peso superpluma (10 asaltos)
- Sofiane Oumiha vs Francisco Fonseca, campeonato AMB Gold del peso ligero (10 asaltos)
- Christian Fabián Luis vs. Mike Pérez, peso crucero (10 asaltos)
