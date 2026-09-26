Un pueblo jujeño con solo 120 casas que te hace sentir en otro siglo

En el centro se encuentra la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840. Es una de las edificaciones históricas más importantes de Caspalá y sus campanas de bronce fueron traídas desde Perú.

Otro de los puntos para visitar es el Mirador El Antiguito, desde donde pueden apreciarse vistas panorámicas del pueblo, la quebrada y las montañas que rodean el valle.

Quienes buscan una experiencia más aventurera pueden realizar el trekking hacia Pueblo Viejo, un sitio arqueológico ubicado a unas tres horas de caminata desde Caspalá. El sendero atraviesa un paisaje de montaña hasta llegar a antiguas construcciones rodeadas por cerros de diferentes tonalidades.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. Entre los platos regionales aparecen empanadas, tamales, preparaciones con charqui, guiso de papa verde, guiso de quinoa, calapurca y sopa de maní. La oferta gastronómica mantiene una fuerte relación con los ingredientes y las recetas tradicionales de la zona.

Además, Caspalá se destaca por sus artesanías textiles elaboradas con fibra de llama y lana de oveja. Los habitantes confeccionan rebozos, ponchos, chalecos, caminos de mesa y otras piezas utilizando técnicas tradicionales y, en algunos casos, tintes naturales obtenidos de plantas de la región.

Dónde queda y cómo llegar a Caspalá

Caspalá se encuentra en el departamento Valle Grande, provincia de Jujuy, a aproximadamente 245 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está emplazado en un entorno montañoso, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, una de las rutas indicadas consiste en tomar la Ruta Nacional 9 en dirección a Humahuaca. Desde allí se continúa por la Ruta Provincial 73 durante unos 115 kilómetros hasta alcanzar Caspalá.

El recorrido completo puede demandar alrededor de seis horas, ya que el último tramo atraviesa caminos sinuosos de montaña. Por las características del terreno, se recomienda realizar el viaje con precaución y utilizar vehículos altos o 4x4.

El acceso también forma parte de la experiencia. Durante el camino aparecen quebradas, cerros y paisajes cada vez más alejados de los grandes centros urbanos, hasta llegar a un pequeño pueblo de apenas 120 casas que conserva arquitectura, gastronomía y tradiciones vinculadas con generaciones de habitantes de la región.