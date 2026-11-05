Cómo formará River ante Aldosivi: los cambios que prepara Ponzio para la última fecha

Tobías Andrada y Tomás Galván también seguirán entre los titulares. Además, Ponzio contará con Santiago Espíndola y Elías Núñez, quien recibió su primera convocatoria. La baja de Juan Cruz Meza, afectado por un desgarro, es otro contratiempo para el cuerpo técnico.

En ofensiva no habrá modificaciones respecto de la estructura que venía utilizando el equipo. Lucas Beltrán seguirá como referencia de área, acompañado por Ángel Correa, mientras que Thiago Almada jugará unos metros más atrás. Sebastián Driussi esperará su oportunidad entre los suplentes. La otra novedad de la lista será Felipe Esquivel, quien también tendrá su primera convocatoria.

La probable formación de River vs. Aldosivi