Cómo formará River ante Aldosivi: los cambios que prepara Ponzio para la última fecha
El Millonario cerrará la primera fase del Torneo Clausura en Mar del Plata con las bajas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, expulsados ante Boca.
River necesita dejar atrás rápidamente la derrota en el Superclásico y enfocarse en el último compromiso de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Este miércoles, el equipo de Leonardo Ponzio visitará a Aldosivi en Mar del Plata con el objetivo de mejorar su ubicación en la Zona B de cara a los playoffs.
El entrenador deberá realizar dos modificaciones obligadas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en la Bombonera. En la defensa, Lautaro Rivero ocupará el lugar del Chino, mientras que Giovanni González ingresará por el lateral derecho.
Los cambios de Ponzio en la defensa de River
La entrada de Rivero provocará un movimiento en la zaga: Nicolás Otamendi pasará a desempeñarse como primer marcador central, una variante que ya funcionó en el encuentro frente a Racing. En aquel partido, el defensor zurdo también había convertido un gol.
Por su parte, González tendrá una oportunidad para sumar minutos desde el inicio. Su presencia cobra mayor relevancia ante la posibilidad de que Montiel reciba una sanción superior a una fecha por su expulsión en el Superclásico.
En el mediocampo, Lucas Silva continuará como volante central, pese a que fue reemplazado durante el entretiempo ante Boca. Las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera reducen las alternativas disponibles para ese puesto.
Tobías Andrada y Tomás Galván también seguirán entre los titulares. Además, Ponzio contará con Santiago Espíndola y Elías Núñez, quien recibió su primera convocatoria. La baja de Juan Cruz Meza, afectado por un desgarro, es otro contratiempo para el cuerpo técnico.
En ofensiva no habrá modificaciones respecto de la estructura que venía utilizando el equipo. Lucas Beltrán seguirá como referencia de área, acompañado por Ángel Correa, mientras que Thiago Almada jugará unos metros más atrás. Sebastián Driussi esperará su oportunidad entre los suplentes. La otra novedad de la lista será Felipe Esquivel, quien también tendrá su primera convocatoria.
La probable formación de River vs. Aldosivi
- River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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