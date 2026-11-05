Cristiano Ronaldo se despidió de Portugal: los 10 récords históricos que consiguió con su Selección
Después de 23 años y 234 partidos, el astro portugués anunció el final de su etapa con el seleccionado nacional. Se marcha como el rey histórico...
El fútbol internacional pierde a una de sus máximas figuras. Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal a los 41 años y puso punto final a una trayectoria de 23 temporadas en la que construyó una colección impresionante de récords y conquistas.
Desde su debut en 2004, bajo la conducción de José Romão, el delantero se convirtió en el futbolista más importante de la historia del seleccionado luso. Disputó 234 encuentros y convirtió 146 goles, una marca que lo mantiene como el máximo artillero histórico del fútbol internacional masculino. Su despedida llegó después de una última convocatoria atravesada por un conflicto con el entrenador Jorge Jesús.
En el video con el que comunicó su decisión, CR7 dejó un mensaje cargado de emoción: "Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”.
Los principales récords de Cristiano Ronaldo con Portugal
El legado estadístico del delantero es prácticamente inigualable. Además de ser el máximo goleador de su selección, consiguió marcas históricas en diferentes competencias internacionales. Entre sus registros más destacados aparecen:
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Máximo goleador histórico de selecciones masculinas: 146 tantos.
Máximo artillero de la Eurocopa: 14 goles.
Máximo goleador de las eliminatorias de la Eurocopa: 39 tantos.
Máximo anotador de las eliminatorias mundialistas: 41 goles.
Máximo goleador de las eliminatorias europeas: 55 tantos.
Máximo goleador portugués en Mundiales: nueve goles.
Mayor cantidad de hat-tricks con una selección masculina: 10.
Primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.
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Jugador con más participaciones en Eurocopas: seis.
También fue el primero en alcanzar los 100 goles con una selección nacional en competiciones internacionales europeas.
Los títulos que ganó Cristiano Ronaldo con Portugal
La trayectoria de Ronaldo no estuvo marcada solamente por los números individuales. También consiguió llevar a su país a lo más alto del fútbol internacional. Su conquista más importante llegó en la Eurocopa 2016, disputada en Francia.
Portugal derrotó a los locales en la final y consiguió el primer gran título de su historia. Posteriormente, el delantero levantó dos ediciones de la UEFA Nations League: la de 2019 y la de 2025.
La Copa del Mundo, en cambio, quedó como una cuenta pendiente: disputó 27 partidos mundialistas y convirtió 11 goles. Su mejor actuación colectiva fue en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales y cayó 1-0 frente a Francia, con un tanto de Zinedine Zidane. Así, a los 41 años, el Bicho cerró una etapa histórica con la camiseta de su país.
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