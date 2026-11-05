Cristiano Ronaldo se despidió de Portugal: los 10 récords históricos que consiguió con su Selección

Los títulos que ganó Cristiano Ronaldo con Portugal

La trayectoria de Ronaldo no estuvo marcada solamente por los números individuales. También consiguió llevar a su país a lo más alto del fútbol internacional. Su conquista más importante llegó en la Eurocopa 2016, disputada en Francia.

Portugal derrotó a los locales en la final y consiguió el primer gran título de su historia. Posteriormente, el delantero levantó dos ediciones de la UEFA Nations League: la de 2019 y la de 2025.

La Copa del Mundo, en cambio, quedó como una cuenta pendiente: disputó 27 partidos mundialistas y convirtió 11 goles. Su mejor actuación colectiva fue en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales y cayó 1-0 frente a Francia, con un tanto de Zinedine Zidane. Así, a los 41 años, el Bicho cerró una etapa histórica con la camiseta de su país.