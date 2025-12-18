El reto del cantante de Airbag a personal de seguridad en pleno recital: ¿qué pasó?

airbag

Airbag coronó un año histórico y reafirmó su lugar entre las bandas más grandes del país

Además del gran año artístico, los Sardelli en medio de su show se tomaron el tiempo para agradecerle a sus fanáticos. “Tenemos al mejor público del mundo. Solo ustedes se bancan que saquemos un tema nuevo dos días antes”, mientras daba lugar a “Asuntos pendientes”. Con cinco Monumentales agotados y una gira internacional que marcó su expansión, Airbag cerró 2025 como uno de los años más exitosos de su carrera.