La bronca y el dolor de Facundo Campazzo tras la derrota que dejó sin mundial a la Argentina

"Duele, por como se dio el principio del partido. Hay que darle mérito a Dominicana, que lo supo jugar en el momento importante. Pegó cuando tenía que pegar. Creo que en el momento que teníamos que estar no estuvimos. Nos superó un poquito la situación por momentos y no supimos jugar con inteligencia", aseguró el ex NBA tras el partido en el Polideportivo Islas Malvinas marplatense.