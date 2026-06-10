Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado norteamericano y Bosnia se miden Toronto Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo B. Descubrí todos los detalles en la nota.
Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el marco de la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.
El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, un recinto con 45.000 espectadores ubicado en Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a México y Estados Unidos. Además, el árbitro del cotejo será el argentino Facundo Tello, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.
Televisado por Telefe, Disney+ Premium y DSports, el seleccionado norteamericano disputó su última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde regresó a la máxima cita del fútbol tras 36 años de ausencia. En aquella edición integró el Grupo F y quedó eliminado en la primera fase.
Por su parte, Bosnia y Herzegovina participó por única vez en un Mundial en Brasil 2014, certamen en el que también se despidió en la fase de grupos, aunque logró una victoria histórica frente a Irán en su último encuentro.
La fase de grupos de esta edición contará con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. A los dieciseisavos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros, lo que dará inicio a la etapa de eliminación directa en el camino hacia el título.
Formaciones de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026
Canadá: St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius y Laryea; Eustáquio y Koné; Buchanan y Davies; Oluwaseyi y David. DT: Jesse Marsch.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.
Horario y televisación
- Fecha: 12 de junio
- Horario: 16.00 (hora de Argentina)
- Estadio: Toronto Stadium
- TV: Telefe, Disney+ Premium y DSports
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario