Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La fase de grupos de esta edición contará con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. A los dieciseisavos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros, lo que dará inicio a la etapa de eliminación directa en el camino hacia el título.

Formaciones de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

facundo tello var.jpg El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.

Canadá: St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius y Laryea; Eustáquio y Koné; Buchanan y Davies; Oluwaseyi y David. DT: Jesse Marsch.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.

Horario y televisación