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Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El seleccionado norteamericano y Bosnia se miden Toronto Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo B. Descubrí todos los detalles en la nota.

Canadá y Bosnia abren el Grupo B del Mundial. 

Canadá y Bosnia abren el Grupo B del Mundial. 

Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el marco de la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, un recinto con 45.000 espectadores ubicado en Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a México y Estados Unidos. Además, el árbitro del cotejo será el argentino Facundo Tello, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.

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Televisado por Telefe, Disney+ Premium y DSports, el seleccionado norteamericano disputó su última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde regresó a la máxima cita del fútbol tras 36 años de ausencia. En aquella edición integró el Grupo F y quedó eliminado en la primera fase.

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Bosnia disputará su segunda Copa del Mundo.

Bosnia disputará su segunda Copa del Mundo.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina participó por única vez en un Mundial en Brasil 2014, certamen en el que también se despidió en la fase de grupos, aunque logró una victoria histórica frente a Irán en su último encuentro.

La fase de grupos de esta edición contará con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. A los dieciseisavos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros, lo que dará inicio a la etapa de eliminación directa en el camino hacia el título.

Formaciones de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

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El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.

El argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.

Canadá: St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius y Laryea; Eustáquio y Koné; Buchanan y Davies; Oluwaseyi y David. DT: Jesse Marsch.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.

Horario y televisación

  • Fecha: 12 de junio
  • Horario: 16.00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Toronto Stadium
  • TV: Telefe, Disney+ Premium y DSports

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