Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi por un fake viral: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

https://twitter.com/Canelo/status/1597017518530387968 Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Al repasar el video, se observa que en realidad el goleador argentino se está sacando sus botines, y lejos está de pisar a propósito la camiseta que seguramente intercambió con un jugador rival tras el partido.

https://twitter.com/Jesuscareagaa/status/1596932940319305728 Y muchos Mexicanos endiosandolo, festejando su gol.

JAJAJAJJAA, ahí está su pinche ídolo de papel burlandose de México. pic.twitter.com/SqHhl5ipUP — Jesús Careaga (@Jesuscareagaa) November 27, 2022

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", insistió Canelo Álvarez.

https://twitter.com/Canelo/status/1597017649376276480 Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El video completo del festejo de Lionel Messi en el vestuario

