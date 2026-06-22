"Cansado y con pocas fuerzas para pensar": la declaraciones de Lionel Messi tras otro histórico partido
Lionel Messi habló después del 2-0 de la Selección Argentina ante Austria, reconoció su enojo por el penal fallado y dejó un mensaje de cautela.
Lionel Messi volvió a ser determinante en la Selección Argentina y, tras el triunfo 2-0 ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, habló con la tranquilidad de haber sido la gran figura de la noche, aunque también con la bronca lógica por el penal que falló en el arranque del encuentro.
El capitán argentino, autor de los dos goles del equipo en Dallas, destacó la mentalidad del plantel y dejó en claro que la Albiceleste no resigna su identidad más allá del rival de turno. “Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos”, aseguró apenas terminado el encuentro.
En sus declaraciones post partido, el rosarino también puso el foco en la manera en que el grupo vive cada presentación con la camiseta albiceleste y en el vínculo que se generó con los hinchas en este ciclo. “Todo este plantel vive los partidos de una manera especial, cuando nos juntamos disfrutamos mucho. Darle esta alegría a la gente es hermoso, por suerte ya pudimos darle varias, esperemos seguir en esta sintonía”, remarcó.
Messi fue, una vez más, el gran protagonista del encuentro. Primero falló un penal que pudo haber adelantado a la Selección, pero después se repuso con personalidad y terminó firmando un doblete que le dio a Argentina una victoria clave para encaminar la clasificación a la próxima ronda del Mundial.
En un divertido tramo de las entrevistas, le preguntaron por su mejor gol en los Mundiales, y sorprendió con su respuesta. "No, la verdad que ahora así... estoy cansado, con pocas fueras y me cuesta pensar", dijo.
La bronca de Lionel Messi por el penal errado ante Austria
Justamente sobre esa acción también se detuvo el 10, que reconoció su fastidio por no haber podido convertir desde los doce pasos. “Lo vivo de una manera especial como siempre. Estaba con mucha bronca por el penal, le pegué mal pero por suerte pudimos revertir la situación”, confesó para la sorpresa de muchos.
Más allá de la alegría por el triunfo y por haber llegado a los 18 goles en Mundiales para consolidarse como el máximo goleador histórico del torneo, Messi prefirió mantener la cautela y evitó cualquier euforia prematura sobre el recorrido de la Selección en esta Copa del Mundo. “Hay que ir pasito a pasito, esto es largo y difícil”, advirtió.
Con ese mensaje, el capitán dejó una señal clara del enfoque del plantel argentino: disfrutar el presente, pero sin perder de vista que el objetivo todavía está lejos y que el camino en el Mundial 2026 recién empieza.
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