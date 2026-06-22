"Cansado y con pocas fuerzas para pensar": la declaraciones de Lionel Messi tras otro histórico partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069147444995047825&partner=&hide_thread=false Lionel Messi sos vos después de laburar todo el díapic.twitter.com/y4vPS25p2U — minutouno (@minutounocom) June 22, 2026

La bronca de Lionel Messi por el penal errado ante Austria

Justamente sobre esa acción también se detuvo el 10, que reconoció su fastidio por no haber podido convertir desde los doce pasos. “Lo vivo de una manera especial como siempre. Estaba con mucha bronca por el penal, le pegué mal pero por suerte pudimos revertir la situación”, confesó para la sorpresa de muchos.

Más allá de la alegría por el triunfo y por haber llegado a los 18 goles en Mundiales para consolidarse como el máximo goleador histórico del torneo, Messi prefirió mantener la cautela y evitó cualquier euforia prematura sobre el recorrido de la Selección en esta Copa del Mundo. “Hay que ir pasito a pasito, esto es largo y difícil”, advirtió.

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Con ese mensaje, el capitán dejó una señal clara del enfoque del plantel argentino: disfrutar el presente, pero sin perder de vista que el objetivo todavía está lejos y que el camino en el Mundial 2026 recién empieza.