Platense vs. Peñarol, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Por eso, el partido de este jueves aparece casi como una final anticipada. Si consigue los tres puntos, garantizará matemáticamente su lugar en los octavos de final sin necesidad de esperar lo que ocurra en las últimas fechas. Además, dejaría prácticamente eliminado a Peñarol, uno de los equipos históricos del continente.

El conjunto dirigido por Zunino llega golpeado por la derrota 2-0 frente a Estudiantes en la última jornada del campeonato local. Esa caída lo dejó afuera de la pelea doméstica y generó cierta decepción entre los hinchas. Sin embargo, puertas adentro saben que la Copa Libertadores se transformó en el gran objetivo del semestre y que el plantel tiene la posibilidad de escribir una página inolvidable.

Del otro lado estará un Peñarol urgido por resultados. El conjunto uruguayo apenas suma un punto en el grupo, producto del empate frente a Independiente Santa Fe en Colombia, y necesita ganar para seguir con chances reales de clasificación. Una derrota en Vicente López lo dejaría al borde de la eliminación y transformaría las últimas dos fechas en un simple trámite.

El Carbonero tampoco llega en su mejor momento desde lo futbolístico. En su última presentación por el torneo uruguayo igualó 1-1 frente a Defensor Sporting y sigue sin encontrar regularidad. Además, el golpe sufrido en Montevideo ante Platense todavía permanece fresco y representa una presión adicional para un equipo acostumbrado históricamente a pelear en el ámbito continental.

Platense cayó con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores Platense cayó con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores

Con un estadio que promete estar colmado y un clima de enorme expectativa, Platense intentará aprovechar la localía para seguir alimentando el sueño copero. El objetivo está claro: ganar, clasificar y confirmar que lo realizado hasta ahora no fue casualidad, sino el resultado de un equipo que aprendió a competir en la máxima competencia sudamericana.

Platense vs. Peñarol, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomas Nasif. DT: Walter Zunino .

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomas Nasif. . Peñarol: Washington Aguerre; Matías Gonzalez, Mauricio Lemos, Facundo Alvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Platense vs. Peñarol: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Ciudad de Vicente López. Árbitro: Juan Benítez (PAR).

Juan Benítez (PAR). VAR: Ulises Mereles (PAR).

Ulises Mereles (PAR). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.