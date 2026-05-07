Platense vs. Peñarol, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto de Vicente López afrontará una noche decisiva con la posibilidad de clasificar anticipadamente a la próxima ronda tras una campaña que sorprendió a todos.
Platense se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Este jueves, desde las 19.00, el conjunto dirigido por Walter Zunino recibirá a Peñarol en el estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, en un encuentro que puede marcar un antes y un después para el club.
El Calamar sabe que una victoria le permitirá sellar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final, un objetivo que parecía lejano al inicio de la competencia. El presente continental del equipo contrasta notablemente con lo ocurrido en el plano local. Mientras en el Torneo Apertura no logró meterse entre los ocho clasificados a los playoffs y quedó eliminado tras perder frente a Estudiantes, en la Libertadores construyó una campaña sólida y competitiva que lo dejó muy cerca de avanzar de ronda.
La ilusión en Vicente López creció especialmente después de la resonante victoria conseguida en Uruguay frente a Peñarol. Aquella noche en el estadio Campeón del Siglo, Platense sorprendió a todos imponiéndose 2-1 con goles de Guido Mainero y Franco Zapiola, en un resultado que cambió por completo el panorama del grupo. Desde entonces, el equipo argentino se posicionó como uno de los protagonistas de la zona y comenzó a depender de sí mismo para avanzar.
Ahora, el desafío será confirmar todo lo bueno que mostró hasta acá. No puede dejar pasar esta oportunidad, sobre todo porque el cierre de la fase de grupos será mucho más exigente. Luego de este encuentro deberá visitar a Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá y cerrar la zona frente a Corinthians en San Pablo, dos escenarios complejos que aumentan la importancia del duelo ante el conjunto uruguayo.
Por eso, el partido de este jueves aparece casi como una final anticipada. Si consigue los tres puntos, garantizará matemáticamente su lugar en los octavos de final sin necesidad de esperar lo que ocurra en las últimas fechas. Además, dejaría prácticamente eliminado a Peñarol, uno de los equipos históricos del continente.
El conjunto dirigido por Zunino llega golpeado por la derrota 2-0 frente a Estudiantes en la última jornada del campeonato local. Esa caída lo dejó afuera de la pelea doméstica y generó cierta decepción entre los hinchas. Sin embargo, puertas adentro saben que la Copa Libertadores se transformó en el gran objetivo del semestre y que el plantel tiene la posibilidad de escribir una página inolvidable.
Del otro lado estará un Peñarol urgido por resultados. El conjunto uruguayo apenas suma un punto en el grupo, producto del empate frente a Independiente Santa Fe en Colombia, y necesita ganar para seguir con chances reales de clasificación. Una derrota en Vicente López lo dejaría al borde de la eliminación y transformaría las últimas dos fechas en un simple trámite.
El Carbonero tampoco llega en su mejor momento desde lo futbolístico. En su última presentación por el torneo uruguayo igualó 1-1 frente a Defensor Sporting y sigue sin encontrar regularidad. Además, el golpe sufrido en Montevideo ante Platense todavía permanece fresco y representa una presión adicional para un equipo acostumbrado históricamente a pelear en el ámbito continental.
Con un estadio que promete estar colmado y un clima de enorme expectativa, Platense intentará aprovechar la localía para seguir alimentando el sueño copero. El objetivo está claro: ganar, clasificar y confirmar que lo realizado hasta ahora no fue casualidad, sino el resultado de un equipo que aprendió a competir en la máxima competencia sudamericana.
Platense vs. Peñarol, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomas Nasif. DT: Walter Zunino.
- Peñarol: Washington Aguerre; Matías Gonzalez, Mauricio Lemos, Facundo Alvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.
Platense vs. Peñarol: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Juan Benítez (PAR).
- VAR: Ulises Mereles (PAR).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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