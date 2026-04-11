Carlos Alcaraz jugará la final del Montecarlo Open contra Jannik Sinner
El español y el italiano protagonizarán una definición histórica sobre el polvo de ladrillo del Principado.
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizarán este domingo un duelo imperdible sobre el polvo de ladrillo de Montecarlo. El ganador de la final del Masters 1000 se convertirá en el nuevo número uno del ranking ATP, lo que eleva aún más la importancia del partido.
Ambos llegan en gran nivel y han demostrado ser los dominadores de la nueva generación del tenis.
El español Alcaraz, que defenderá la cima del ranking y la corona en el Principado, volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos en polvo de ladrillo. En semifinales, frenó el sueño del local Valentin Vacherot y se metió por segundo año consecutivo en la definición del torneo.
Con un sólido 6-4 y 6-4, el murciano necesitó apenas una hora y veinticinco minutos para dejar sin chances al primer monegasco en la historia que llegó a esta instancia.
Con este triunfo, Alcaraz se convirtió en el tercer jugador en alcanzar diez finales de Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Además, suma un impresionante récord de 26 victorias y solo una derrota en polvo de ladrillo desde el inicio de la temporada 2025.
Por su parte, Jannik Sinner no dejó dudas en su cruce ante el alemán Alexander Zverev. El italiano, número 2 del mundo, se impuso con autoridad por 6-1 y 6-4 en apenas una hora y veintidós minutos.
El italiano acumula 21 triunfos consecutivos y 16 en los Masters 1000 disputados en lo que va de 2026. Además, es el primer jugador desde Novak Djokovic en 2015 que alcanza la final en los tres primeros Masters 1000 del año, tras consagrarse en Indian Wells y Miami.
Tras su victoria, Sinner se mostró entusiasmado por la posibilidad de enfrentar a Alcaraz y pelear por el número uno: “Estoy deseando que llegue. Estos son los partidos por los que entreno, por los que me despierto. Y es genial tener al menos un partido contra él antes de Roland Garros”, afirmó el italiano.
A qué hora juegan Alcaraz vs Sinner
El partido está programado para las 10:00 horas de Argenrina. A continuación, los horarios en Latinoamérica:
- Argentina, Paraguay, Uruguay: 10:00 hs
- Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 09:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 8:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras: 07:00 hs
Dónde ver la final de Montecarlo 2026
La transmisión del partido será la siguiente:
- Sudamérica, México y Centroamérica: ESPN2 y Disney Plus
- España: Movistar Deportes
- Estados Unidos: ATP Tennis, Tennis Chanel
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