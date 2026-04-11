Carlos Alcaraz jugará la final del Montecarlo Open contra Jannik Sinner

Por su parte, Jannik Sinner no dejó dudas en su cruce ante el alemán Alexander Zverev. El italiano, número 2 del mundo, se impuso con autoridad por 6-1 y 6-4 en apenas una hora y veintidós minutos.

El italiano acumula 21 triunfos consecutivos y 16 en los Masters 1000 disputados en lo que va de 2026. Además, es el primer jugador desde Novak Djokovic en 2015 que alcanza la final en los tres primeros Masters 1000 del año, tras consagrarse en Indian Wells y Miami.

Tras su victoria, Sinner se mostró entusiasmado por la posibilidad de enfrentar a Alcaraz y pelear por el número uno: “Estoy deseando que llegue. Estos son los partidos por los que entreno, por los que me despierto. Y es genial tener al menos un partido contra él antes de Roland Garros”, afirmó el italiano.

A qué hora juegan Alcaraz vs Sinner

El partido está programado para las 10:00 horas de Argenrina. A continuación, los horarios en Latinoamérica:

Argentina, Paraguay, Uruguay : 10:00 hs

: 10:00 hs Bolivia, Chile , Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela : 09:00 hs

, : 09:00 hs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador : 8:00 hs

: 8:00 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras: 07:00 hs

Dónde ver la final de Montecarlo 2026

La transmisión del partido será la siguiente: