El tremendo elogio de Scolari para Carlos Bianchi: "Es uno de mis ídolos"

"Es una persona que me gusta mucho. Es uno de los técnicos que no soy amigo, pero que me gustaría conocer para tener esta amistad", manifestó el actual DT de Atlético Paranaense de Brasil, rival de Palmeiras en la primera semifinal de Copa Libertadores 2022.

"Bianchi fue un entrenador argentino que hizo un trabajo maravilloso en los equipos. Su forma de trabajar, la identificación con los jugadores, sus métodos de trabajo y sobre todo la amabilidad, el ambiente y la amistad que formó con los jugadores lo valoré mucho", señaló Felipao.

"Me encantaría conocerlo para hablar de algo que yo también he vivido. Incluso del retiro, porque tengo la intención de retirarme en el futuro. Quiero saber cómo se hace, cómo se logra todo eso porque a veces no puedo", cerró.

Scolari, de 73 años, dirigió 80 partidos en la Copa Libertadores con Palmeiras, Gremio, Cruzeiro y Paranaense (46 victorias, 17 empates y 17 derrotas). Sobre tres finales disputadas, ganó dos títulos (1995, con Gremio; y 1999, con Palmeiras).

La única final que perdió se produjo en el año 2000, cuando Palmeiras cayó por penales ante el Boca del "Virrey" que ese año tuvo su tripleta (Copa Libertadores, Intercontinental y torneo local), al igual que en 2003.