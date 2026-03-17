Carlos Bilardo festejó sus 88 años con los campeones del 86 y Claudia Villafañe
Carlos Bilardo festejó sus 88 años junto a Ruggeri, Burruchaga y Giusti. Claudia Villafañe dijo presente en nombre de Maradona en un encuentro íntimo.
Carlos Bilardo celebró sus 88 años en la intimidad de su casa, acompañado por campeones del mundo de México 1986 y Claudia Villafañe. El histórico DT atraviesa un delicado estado de salud, pero vivió un encuentro cargado de emoción y recuerdos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
Acompañaron al “Narigón” tres campeones del mundo de México 1986: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, quienes mantienen un vínculo cercano y lo visitan con frecuencia. También estuvo presente Claudia, en representación de la familia de Diego Armando Maradona, figura central de aquella gesta inolvidable que marcó a fuego la historia del fútbol argentino.
El momento fue dado a conocer por Ruggeri, quien compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales junto a un mensaje emotivo: “Felices 88 querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”.
El cumpleaños tuvo un fuerte valor simbólico, ya que reunió nuevamente a parte de aquel grupo que alcanzó la gloria en 1986, en un gesto que refleja un vínculo que trascendió lo deportivo. La reunión estuvo marcada por las sonrisas, los recuerdos y el cariño hacia el exentrenador, en medio de un contexto sensible por su estado de salud.
La salud de Carlos Bilardo y su legado en el fútbol argentino
Desde hace años, Bilardo atraviesa el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que requiere cuidados constantes y que se maneja con un fuerte hermetismo por parte de su familia. En ese marco, el festejo fue sencillo pero significativo, con la presencia de su círculo más cercano y afectivo para seguir acompañándolo en este momento.
Más allá del paso del tiempo y las dificultades, la figura de Bilardo sigue siendo una referencia ineludible del fútbol argentino, tanto por su legado como entrenador como por su influencia en generaciones de futbolistas.
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