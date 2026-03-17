Carlos Bilardo festejó sus 88 años con los campeones del 86 y Claudia Villafañe

El cumpleaños tuvo un fuerte valor simbólico, ya que reunió nuevamente a parte de aquel grupo que alcanzó la gloria en 1986, en un gesto que refleja un vínculo que trascendió lo deportivo. La reunión estuvo marcada por las sonrisas, los recuerdos y el cariño hacia el exentrenador, en medio de un contexto sensible por su estado de salud.