Independiente Rivadavia vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Globo", que viene de superar a Banfield en la primera fecha, busca su segunda victoria del torneo en Mendoza. Los detalles en la nota.
Independiente Rivadavia busca hacerse fuerte en Mendoza este jueves, cuando reciba a Huracán desde las 19 en el estadio Bautista Gargantini, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Pablo Dóvalo como juez principal, quien estará acompañado por los asistentes Gerardo Lencina y Lucas Ripoli. Daniel Zamora, por su parte, estará en el VAR.
La "Lepra" llega al compromiso luego de rescatar un empate en su debut y buscará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria en el certamen.
El conjunto mendocino, para este segundo semestre, mantuvo la base del plantel y sumó incorporaciones para potenciar el equipo que disputará la Copa Libertadores. Sin embargo, sufrió una baja sensible con la salida de Sebastián Villa, quien se incorporó a Boca tras haber sido el capitán y la principal referencia ofensiva de Independiente durante el primer semestre
Por su parte, Huracán, dirigido por Diego Martínez, viene de superar a Banfield (1 a 0) en el Tomás Adolfo Ducó y afrontará el encuentro con la intención de confirmar el buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente fuera de casa.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza).
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Daniel Zamora.
- TV: TNT Sports.
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